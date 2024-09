Sono eccellente nel creare titoli che attirano l'attenzione.

Gli amici chiamano Jason Charles Beck, meglio conosciuto come Chilly Gonzales, con il soprannome di Gonzo, e questo nome è anche il titolo del suo ultimo album all'età di 52 anni, un canadese con radici ebraiche.

Nel corso della sua vita, Gonzo ha viaggiato molto e ha iniziato la sua carriera musicale nella sua città natale di Montreal. Ha vissuto e lavorato a Berlino alla fine degli anni '90, si è trasferito a Parigi nel 2003 e alla fine si è stabilito a Colonia nel 2011, dove risiede ancora oggi.

In questo periodo, ha pubblicato numerosi album, alternando tra rap e composizioni per pianoforte. Spesso viene visto in accappatoio e pantofole e ha collaborato con artisti come Leslie Feist, Peaches, Jarvis Cocker e ha condiviso il palco con Helge Schneider. I suoi eventi post-natalizi alla Filarmonica di Colonia sono leggendari e sempre sold out in anticipo.

Dopo aver pubblicato "French Kiss" nel 2023, è seguito un altro album intitolato "Gonzo" un anno dopo. Gonzo spiega perché è tornato a rappare dopo una lunga assenza, condivide i suoi pensieri sulla cultura dell'annullamento e ne discute il collegamento con Richard Wagner in un'intervista su ntv.de.

ntv.de: Perché hai scoperto la tua voce (nel rap) di nuovo in "French Kiss" e ora in "Gonzo"?

Chilly Gonzales: Sì, ho registrato un album in francese per primo. Il 2023 è stato un anno francese per me. (ride) Non è stata una decisione deliberata scrivere in francese, è stato più istintivo. Scrivere in una lingua diversa dalla tua madre lingua è liberatorio, ma sei anche un po' più cauto. E in effetti, non scrivevo testi da dieci anni - mentre ero in terapia psicoanalitica intensiva.*

Quindi, hai essencialmente esaurito tutte le tue parole durante la terapia, lasciandone nessuna per i testi?

Sì, credo di sì. Nella psicoanalisi, si cerca di identificare le emozioni inconscie e di dar loro un nome. È un processo scientifico e è stato incredibilmente terapeutico per me. Nel 2021, questa terapia è finita e nel 2022 i testi sono tornati. È stato come aprire l'acqua e ha continuato a scorrere. Sono un artista istintivo e aspetto sempre che accada qualcosa. A volte sono le "Piano Sessions", a volte sento il bisogno di collaborazioni... aspetto che la direzione mi mostri dove andare. Nel 2022, erano le parole, e in qualche modo, le prime erano in francese.*

Come è il tuo tedesco?

Il mio tedesco è eccellente. (ride) Nel 2023, ho letto il mio primo romanzo in tedesco. "Faserland" di Christian Kracht. È stata la prima volta che il mio tedesco era abbastanza buono da leggere e godersi un intero libro. È stato consigliato da un altro madrelingua inglese perché Kracht utilizza un linguaggio letterario ma semplice. Ha il suo mondo linguistico e non utilizza troppe parole.*

E quindi c'è anche un pezzo in tedesco con "I.C.E."?! Probabilmente non hai bisogno di chiedere cosa ti abbia ispirato, ma... qual è il messaggio?

Passo molto tempo in treno. Già nel 1998, quando ho trascorso un periodo prolungato in Germania, viaggiavo molto in treno. In quel momento, la ferrovia tedesca era ancora l'epitome della cultura tedesca - questi giorni è un po' un caos. Viaggiare in treno rappresenta il mio tempo in Germania e è una metafora del buono e del cattivo qui. Sono innamorato della Germania. Ma quando ami qualcuno, puoi anche essere critico - non è sempre fantastico.*

È una relazione d'amore-odio?

Non proprio. Non la descriverei come una relazione d'odio, è più una storia d'amore realistica che ho con questo paese. Mi sono trasferito da Parigi a Colonia e molte persone mi chiedono perché. Non ho rinunciato al mio appartamento a Parigi, mi sono trasferito completamente a Colonia. I tedeschi hanno un complesso di inferiorità - essere orgogliosi di essere tedeschi è un tabù in questo paese. Capisco che, ma credo che si debba vedere il paese dalla mia prospettiva - con questo amore. È di questo che parla "I.C.E.". È la mia prima e ultima canzone in tedesco.*

Perché ti piace Colonia? La maggior parte dei musicisti stranieri finisce a Berlino.

Preferisco una vita tranquilla a casa perché passo molto tempo in viaggio. Associo Berlino a molte azioni, molte persone, lunghi tragitti in taxi o in treno. Preferisco essere l'artista che cammina. Ma una piccola città non funzionerebbe per me. Da Colonia, posso raggiungere qualsiasi luogo rapidamente in treno, perché odio gli aeroporti e volare. I dieci anni a Parigi sono stati fantastici, ma anche stressanti - perché tutto lì è sempre una produzione grandiosa. Ora posso godermi quello quando visito, perché mi sento a casa a Colonia di nuovo.*

Hai trovato te stesso, così come una casa, a Colonia, e è per questo che hai chiamato il tuo nuovo album "Gonzo"?

Direi che Gonzo è il mio alter ego rapper. L'atmosfera è più ribelle, tagliente. Ogni volta che produco melodie per pianoforte, quello è il Maestro Chilly Gonzales. Ma il rapper dentro di me è Gonzo. Ho ripreso l'energia che avevo 20 anni fa e l'ho rivista. Allora le rime erano divertenti, ma anche oscure, piene di autodisprezzo. Ma non mi sentivo così in quel momento. Veniva dal mio subconscio. Con la terapia, ho imparato a esprimere le mie emozioni, quindi i testi rimangono intricati e intensi, ma riflettono sinceramente i miei sentimenti ora. Ora mi do una pacca sulla spalla ogni volta che recito queste parole, qualcosa che non facevo mai prima.*

Nel tuo brano "F Wagner", affronti il tema della cultura del cancel. È possibile separare l'arte dall'artista?

Quasi impossibile, credo siano intrecciati.

Nessuno può cambiare improvvisamente la propria opinione su qualcuno o qualcosa con un semplice scatto. A volte abbiamo bei ricordi del passato legati alla musica di un artista. Non puoi cancellare quello. La musica è parte di quel ricordo. È per questo che separiamo l'arte dagli artisti, ma ovviamente ognuno decide per sé. Dobbiamo avere questa conversazione tenendo presente che le persone non sono perfette. Non etichetto nessuno come completamente malvagio, e non sono neanche io al 100% buono. Sono imperfetto, e forse la persona in questione è ancora più danneggiata di me. "Siamo tutti un po' Richard" è la lezione più importante della canzone. Non boicotto la musica di Wagner, ha avuto un impatto significativo su di me e sulla musica occidentale nel suo insieme. Ma Wagner non era solo un antisemita, ha scritto un libro al riguardo: "L'ebraismo nella musica". Ha attivamente diffuso l'antisemitismo, e non importa quanto tempo fa sia stato.

Tuttavia, apprezzi la musica di Wagner nonostante il suo passato turbolento, ma suggerisci di rinominare la Richard Wagner Straße di Colonia in Tina Turner Straße...

Sì, sostituirlo con qualcosa di ammirabile è un'opzione migliore, credo. Non si tratta di seppellire il passato, ma di creare un futuro migliore. Tina Turner sembra la scelta perfetta. Di recente, la petizione ha raccolto circa 14.000 firme. Ho presentato una richiesta al comune, ma il processo è lungo.

Anche se Richard Wagner è morto da tempo, artisti come Kanye West continuano a guadagnare con la loro musica, indipendentemente dalle loro dichiarazioni controversie. Faresti una distinzione in questo caso?

Nel caso di Wagner, i guadagni dalla sua musica al Bayreuth Festival contribuiscono all'educazione sull'antisemitismo. La sua natura antisemita è riconosciuta lì. Con Kanye West, è simile per me. Non credo che l'ascolto della sua musica supporti le sue idee. Ma non posso più guardare i film di Woody Allen, mi mette a disagio. Ascoltare la sua musica non mi dà quella sensazione. Ognuno ha i propri limiti. Essere underground e controverso è più problematico per me delle dichiarazioni antisemite a causa di problemi mentali. Vedi, non ho una soluzione semplice. Ma non credo che la soluzione migliore sia ritirare l'attenzione e il sostegno finanziario a qualcuno.

Quindi non sei mai stato un grande fan dei Rammstein, vero?

Non proprio, no. In quel caso, non esiterei a chiamare il cantante un idiota, un pervertito e forse anche un criminale. È facile per me perché non ho mai avuto un legame personale con la loro musica. È difficile rinunciare a qualcosa che ami. Viceversa, è semplice tagliare i ponti con qualcosa che non ti piace. Puoi sviluppare un attaccamento emotivo all'opera di un artista senza sapere nulla di loro. Ma una volta scoperti i loro difetti o le accuse, diventa problematico.

Neoclassical Massacre esamina i servizi di streaming, i loro algoritmi e la creazione di contenuti per essi. Gli artisti seguono troppo spesso la folla?

Gli artisti dovrebbero resistere al fatto che l'algoritmo detti la loro musica. Il mio processo creativo consiste di due fasi. Prima, è puro, concentrato sull'arte stessa, senza influenze esterne. Lo lascio fluire senza giudicarlo. Poi viene la parte difficile, in cui divento il guru del marketing, il maestro del clickbait, il capo del controllo. (ride) Ma troppe persone lasciano che l'algoritmo detti la loro arte, e questo è ciò che sto affrontando. Mi piace l'algoritmo e il suo potenziale per l'auto-promozione. Apprezzo il fatto che oggi non sia più solo un gruppo selezionato in un ufficio a decidere cosa dovrebbe essere ascoltato. L'industria musicale non è più un'industria di gatekeeper. In passato, sarebbe stato impossibile per un rapper ebreo al piano come me. Grazie a Internet e YouTube per aver reso possibile la mia carriera. (ride)

Passo molto tempo sul palco...

È vero, sono praticamente sempre in tour. Sono sempre vicino al palco nella mia mente. Tutto ciò che faccio ruota intorno a esso. Istintivamente provo la mia musica dal vivo. Devo valutare il suo impatto sul pubblico. La musica risuona, suscita una risposta, suscita emozioni nelle persone?

Al Konzerthaus di Berlino, sei pronto a esibirti dopo il tuo spettacolo sulla piazza del Duomo di Colonia. Per te, questi luoghi hanno un'importanza significativa per uno spettacolo. A Colonia, si trattava di catturare l'attenzione del pubblico nel momento giusto per i numeri al piano. Ci sono riuscito, creando un'atmosfera in cui il pubblico è rimasto in silenzio, permettendomi di suonare per circa 12-15 minuti senza interruzioni. Al contrario, al Konzerthaus, la sfida è quella di far muovere il pubblico, farlo ballare e divertirsi, invece di concentrarsi intensamente.

Conversazione tra Chilly Gonzales e Nicole Ankelmann.

L'album "Gonzo" è ora disponibile.

Gonzo ha trascorso diversi anni vivendo e lavorando a Colonia dal 2011, e questa città è diventata la sua nuova casa.

Durante il suo soggiorno a Colonia, Gonzo ha spesso suonato alla Filarmonica di Colonia, e i suoi eventi post-natalizi lì erano sempre molto attesi e si esaurivano rapidamente.

Leggi anche: