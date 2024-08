- Sono disponibili circa 133.000 opportunità di lavoro nel campo del lavoro sociale e della sanità.

Professioni come l'infermieristica, l'insegnamento dell'asilo e il lavoro sociale hanno una grave carenza di lavoratori in tutto il paese

Nel 2023, circa 133.000 posti di lavoro nei campi della sanità e del lavoro sociale sono rimasti vacanti, secondo un'analisi condotta dalla divisione Retention Skills (Kofa) dell'Istituto tedesco per l'economia (IW). Questa lacuna rappresenta circa un quarto del totale delle competenze economiche mancanti.

Anche se la situazione è leggermente migliorata di recente, resta ancora critica e potrebbe peggiorare nei prossimi anni, secondo l'autore dello studio e l'esperto Jurek Tiedemann.

La professione più sottopagata è l'insegnamento dell'asilo

Il deficit più significativo si registra nell'insegnamento dell'asilo. Lo scorso anno, sono mancati circa 21.000 educatori, con circa 300.000 posti di cura per i bambini vacanti in tutto il paese. La mancanza di questi professionisti nei settori della sanità e del lavoro sociale peggiora ulteriormente la situazione: l'80% dei dipendenti sono donne e più della metà lavora part-time, in parte a causa della carenza di competenze.

Come spiega Tiedemann, "Le madri lavoratrici spesso riducono le loro ore per coprire i vuoti nella cura dei figli". Fornire posti di cura per i bambini è la chiave per aumentare le ore di lavoro per entrambi i genitori.

Previsioni: almeno 280.000 caregiver in più entro il 2049

Questa situazione preoccupante si verifica anche nel lavoro sociale, nella pedagogia sociale, nella sanità e nell'assistenza agli anziani. Le persone i cui familiari non possono essere adeguatamente accuditi a causa della mancanza di professionisti sono solo parzialmente accessibili al mercato del lavoro, dice Tiedemann. Con una popolazione invecchiata, la domanda è destinata a crescere. L'Ufficio federale di statistica prevede che entro il 2049 saranno necessari almeno 280.000 caregiver in più.

Allo stesso tempo, gli esperti riconoscono anche alcuni miglioramenti. I programmi di formazione per infermieri e insegnanti dell'asilo hanno il maggior numero di nuovi contratti, secondo l'Istituto federale per la formazione professionale. Tuttavia, la domanda di personale specializzato sta aumentando più rapidamente di quanto i nuovi talenti possano essere prodotti attraverso la formazione.

Per affrontare la carenza di competenze, è suggerito migliorare gli incentivi per la formazione professionale nei settori della sanità e del lavoro sociale. Mirando direttamente ai dipendenti maschi potrebbe aiutare a eliminare gli stereotipi di genere e ad attrarre più uomini alle carriere nella sanità o nel lavoro sociale, propone Tiedemann.

