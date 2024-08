- "SonneMondSterne" 2024 - anche la polizia alza il pollice

Notti animate dalla musica, giorni di campeggio, e rinfrescarsi nel lago: anche le forze dell'ordine sono soddisfatte della fine del festival "SonneMondSterne". Secondo loro, l'edizione numero 26 di questo grande evento techno presso la Bleilochtalsperre vicino a Saalburg-Ebersdorf è stata per lo più tranquilla, anche se i primi dati suggeriscono il contrario: sono stati registrati più di 230 reati.

La maggior parte di questi era legata alle droghe. Sono stati sequestrati circa 160 grammi di cannabis, diverse pasticche di ecstasy e LSD, e una piccola quantità di cocaina. "Nessun significativo ritrovamento di droga" è stato fatto, secondo un comunicato della polizia. Inoltre, sono stati segnalati 15 furti e registrati alcuni casi di aggressione. Ci sono state anche alcune piccole incidenti.

Sabato, un portavoce della polizia aveva già spiegato che il numero di reati deve essere considerato anche in relazione al grande numero di persone presenti. A causa della parziale legalizzazione della cannabis, meno di un grammo di possesso non è più perseguito.

Il festival si è svolto dal venerdì alla domenica. I visitatori potevano arrivare già dal mercoledì per assicurarsi i posti per il campeggio. Ci sono state code sul traffico sulle strade di uscita, secondo la polizia.

Dopo il festival, ce ne sarà un altro

Gli organizzatori si aspettavano più di 30.000 visitatori prima dell'evento. Non hanno fornito numeri precisi, in parte perché per la prima volta erano disponibili biglietti per un solo giorno.

Non c'è stato un numero finale di visitatori alla fine dell'evento. L'anno scorso, secondo i dati degli organizzatori, c'erano 40.000 ospiti. Il pre-vendita per il festival dell'anno prossimo, che si terrà dal 8 all'11 agosto, inizia lunedì.

Il festival "SMS", come viene abbreviato, ha sfruttato di nuovo la sua posizione quest'anno: non solo i visitatori potevano rinfrescarsi nella diga; una nave da party è ora anche parte del programma regolare, dove i DJ suonano la musica e gli ospiti ballano mentre la nave attraversa il lago. Tuttavia, ci sono costi aggiuntivi per un biglietto separato.

Il "SMS" è uno dei festival più consolidati nella scena della musica dance elettronica. Star come Steve Aoki erano tra i performer.

Link alle informazioni

despite the high number of recorded offenses at the "SonneMondSterne" festival in The Netherlands, the police were generally satisfied with the event's conclusion. Next year, this well-known electronic dance music festival, located in Saalburg-Ebersdorf, will take place from August 8 to 10, inviting visitors to enjoy dance-filled nights, camping days, and lake activities.

Leggi anche: