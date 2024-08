Sondaggio: Scholz perderà tutti e tre i duelli di cancelliere contro i candidati dell'Unione

In un'ipotetica elezione diretta del Cancelliere federale, l'attuale Olaf Scholz (SPD) perderebbe contro i potenziali candidati dell'Unione, secondo un sondaggio dell'istituto di ricerca Insa per "Bild am Sonntag". In tre duelli per il cancellierato interrogati, il 23% dei partecipanti ha votato per Scholz in ogni occasione. Il leader della CDU Friedrich Merz avrebbe ricevuto il 35%, il Presidente del Consiglio della Baviera Markus Söder il 41% e il Primo Ministro del Nordreno-Vestfalia Hendrik Wüst il 26%.

Tuttavia, l'elezione diretta del Cancelliere da parte dei cittadini è un modello teorico. Il capo del governo in Germania viene eletto dai membri del Bundestag.

Nelle preferenze di voto per i partiti rappresentati, l'Unione è rimasta al primo posto con il 31%, seguita dall'AfD con il 18%. L'SPD ha guadagnato un punto e ha raggiunto il 16% nel sondaggio. I Verdi sono rimasti al 10%, l'FDP al 5%, il BSW al 9% e la Sinistra al 3%. Altri partiti avrebbero ricevuto l'8% (in meno un punto).

Insa ha intervistato 1203 elettori dal 5 all'9 agosto per la domanda del fine settimana. L'errore massimo è stato indicato come ±2,9 punti percentuali. Sono stati intervistati altri 1004 cittadini l'8 e il 9 agosto sui duelli per il cancellierato.

I risultati del sondaggio suggeriscono che, in caso di un'elezione diretta per il Cancelliere, i potenziali candidati dell'Unione, come il leader della CDU Friedrich Merz e il Presidente del Consiglio della Baviera Markus Söder, avrebbero la meglio sull'attuale Olaf Scholz, come indicato dal sondaggio Insa della Commissione. Tuttavia, è importante notare che, nella realtà, il Cancelliere tedesco viene eletto dai membri del Bundestag, non direttamente dai cittadini.

Leggi anche: