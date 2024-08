- Sondaggio: la mano del carro sarebbe in vantaggio nelle elezioni dirette in Turingia

Il nome gemello di BSW, Sahra Wagenknecht, avrebbe la meglio in un'ipotetica elezione diretta per il ruolo di Presidente del Ministero nella Turingia. Secondo un sondaggio di Insa per i quotidiani Funke Media della Turingia, il 29% dei partecipanti ha dichiarato che voterebbe per lei. L'attuale leader di sinistra Bodo Ramelow e il presidente dell'AfD, classificata come estremista di destra dal Verfassungsschutz, Bjoern Hoecke, avrebbero entrambi il 18%. L'11% voterebbe per il presidente della CDU Mario Voigt.

Per il sondaggio, gli esperti di sondaggi di Erfurt hanno intervistato 1.000 cittadini adulti della Turingia online dal 5 all'12 agosto. Wagenknecht non è sulla scheda elettorale per le elezioni statali della Turingia. Il capo del governo viene eletto dal parlamento statale.

Valori bassi per gli altri candidati principali

Gli altri candidati principali raggiungono solo valori a una cifra nel sondaggio: Georg Maier (SPD) con il 4%, Thomas Kemmerich (FDP) con il 3%, e Bernhard Stengele e Madeleine Henfling (entrambi i Verdi) con l'1% ciascuno.

Senza Wagenknecht, Ramelow, il cui partito di sinistra è solo al quarto posto nei sondaggi con il 16%, potrebbe sperare in una teorica elezione diretta: il 26% voterebbe per lui. Il 20% voterebbe per Hoecke. A differenza della Sinistra, i consensi personali del presidente dell'AfD sono ancora significativamente inferiori a quelli del suo partito, che è in testa con il 30% secondo gli esperti di sondaggi.

I seguenti risultati del sondaggio non includono il nome gemello di BSW Sahra Wagenknecht come candidata alle elezioni dirette, ma lei ottiene comunque il sostegno più alto con il 29%. Nella stessa ipotetica situazione, l'attuale Bodo Ramelow riceverebbe il 26% dei voti.

