- Sondaggio: i liberi elettori perdono massicciamente <unk> CSU al 43 per cento

Un anno dopo la controversia riguardante il volantino antisemita di Hubert Aiwanger, il suo partito, i Liberi Elettori, ha registrato un significativo calo di consensi, secondo un recente sondaggio dell'istituto di ricerca demoscopica Forsa. Il partito si attesta ora al 12%, con un calo di quattro punti rispetto alle elezioni statali del 2022. Nel frattempo, l'Unione Cristiano Sociale (CSU) ha guadagnato significativamente, con il 43%, ben al di sopra del suo risultato del 2022 del 37%. Il Süddeutsche Zeitung aveva già riferito di questo sondaggio, condotto tra il 22 luglio e il 2 agosto 2024, con 1.036 elettori in Bavaria.

I risultati più recenti del sondaggio non saranno graditi ai Verdi in Bavaria, che sono scesi all'11%, con un ulteriore calo rispetto al loro risultato del 2022 del 14,4%. L'AfD (Alternativa per la Germania) si attesta al 13%, in calo di 1,6 punti rispetto alle elezioni del 2022. Il SPD (Partito Socialdemocratico) rimane intrappolato nella sua lunga fase calante, con l'8%. Il FDP (Partito Liberale Democratico), che non è riuscito a rientrare nel parlamento statale nel 2022, non è riuscito a invertire la tendenza, con solo il 2%, un punto sotto il suo scarso risultato elettorale. L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) guidata da Sahra Wagenknecht si attesta al 4%, non lontano dalla soglia del 5% per entrare nel parlamento statale.

È importante sottolineare che tutti i sondaggi sono soggetti a incertezze, soprattutto data la difficoltà di ponderare i dati a causa della lealtà decrescente dei partiti e delle decisioni di voto sempre più a breve termine. L'errore margins di Forsa è di più o meno 3 punti percentuali. I sondaggi riflettono l'opinione pubblica al momento del sondaggio e non sono previsioni dei risultati elettorali.

Il calo di consensi per i Liberi Elettori, attribuito alla 'vicenda del volantino', ha determinato un significativo cambiamento del panorama politico in Bavaria. I membri del partito Verde in Bavaria potrebbero trovare deludenti i risultati più recenti del sondaggio relativi alla 'vicenda del volantino', poiché il loro partito ha subito un'ulteriore flessione.

