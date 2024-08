Sonda avviata sull'incidente dello yacht dell'ufficiale comandante

Lo scorso settimana, il lussuoso yacht "Bayesian" è affondato al largo della costa siciliana, causando la tragica perdita di sette vite. La causa esatta di questo disastro marittimo rimane ancora sconosciuta. Secondo fonti come l'agenzia di stampa ANSA e il quotidiano "La Repubblica", il capitano del vascello è attualmente sotto inchiesta penale.

Il capitano sta siendo indagato per eventuali accuse di omicidio colposo e naufragio. È stato interrogato due volte nella stessa settimana, l'ultima delle quali nel weekend.

Tra le vittime di questo incidente sfortunato vicino alla costa italiana c'erano il miliardario britannico Mike Lynch e sua figlia di 18 anni, insieme a due coppie di amici e lo chef del vascello. Per fortuna, 15 persone sono state salvate. Mr. Lynch aveva organizzato l'escursione in barca con la sua famiglia, gli amici e i soci in affari per festeggiare il suo proscioglimento in tribunale.

Gli investigatori ipotizzano che il "Bayesian" potrebbe aver urtato un'onda gigante intorno alle 4:00 del mattino, durante una tempesta con venti superiori a 100 chilometri orari. Lo yacht è affondato quasi istantaneamente. Si presume che le vittime siano state colte di sorpresa nelle loro cabine e non siano riuscite a fuggire dalle acque che si avvicinavano rapidamente.

Le ultime informazioni sull'interrogatorio del capitano suggeriscono che gli investigatori stanno esaminando se le porte e i boccaporti erano aperti durante l'incidente e quando è stato attivato l'allarme di emergenza. Sulla base di queste domande, il capitano è stato aggiunto alla lista dei sospetti potenziali. Sono in corso ulteriori interrogatori con gli altri membri dell'equipaggio e non si può escludere la possibilità di ulteriori indagini nei loro confronti.

