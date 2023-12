Son Heung-Min: Senza Harry Kane, nessun problema: il Tottenham Hotspur stordisce il Manchester City in Premier League

Il 28enne Kane era assente dalla rosa degli Spurs per la partita, ma il Tottenham ha fatto un "ottimo lavoro", secondo Son Heung-Min, che ha segnato l'unico gol della partita nel secondo tempo per assicurarsi una vittoria a sorpresa.

La vittoria ha dato al nuovo manager degli Spurs Nuno Espirito Santo un inizio perfetto, mentre i tifosi del club hanno esultato per la vittoria, cantando: "State guardando Harry Kane?".

Jack Grealish del Manchester City tira durante la partita di Premier League contro il Tottenham Hotspur.

Il risultato di domenica ha anche dimostrato perché il City potrebbe voler ingaggiare l'inglese Kane.

"È stata una prestazione incredibile e tutti hanno lavorato duramente per ottenere questi tre punti", ha dichiarato Son a Sky Sports.

"Il Manchester City è attualmente la migliore squadra del mondo, quindi abbiamo lottato per i tre punti e questo significa molto per noi all'inizio della stagione".

Intervistato da Sky Sports al termine della partita, il manager degli Spurs ha risposto alla domanda sulla condizione di Kane: "Harry Kane è uno dei migliori giocatori al mondo, onestamente. Siamo molto fortunati ad averlo. Deve farsi trovare pronto e aiutare la squadra".

Nathan Ake del Manchester City, in alto, salta la palla con Dele Alli del Tottenham.

Debutto di Grealish

Il Tottenham ha acquisito l'appellativo di "Spursy", un'abitudine alla flessione e alla capitolazione, ma non c'era nulla di "Spursy" in questa prestazione.

La grinta della squadra londinese è stata messa in evidenza dal 22enne difensore Japhet Tanganga, nominato man of the match per il modo in cui ha annullato la minaccia dell'attaccante del City Raheem Sterling.

"Abbiamo concesso loro troppo, non siamo riusciti a controllarli, soprattutto la cosa più semplice è che quando si perdono i passaggi in certe posizioni è sempre più difficile", ha dichiarato alla BBC il manager del City Pep Guardiola . Il calcio è fatto di gol, Son Heung-min ha segnato il gol, noi non ci siamo riusciti".

"È normale per una stagione con poca preparazione. Lo spirito era buono ma abbiamo perso. Sono più che sorpreso di quanto abbiamo fatto di buono in molte cose".

"Molti giocatori sono arrivati troppo tardi per gli Euro, per Covid, per molte cose. La squadra di Guardiola ha schierato Jack Grealish, al suo debutto in Premier League dopo il trasferimento per 139 milioni di dollari dall'Aston Villa all'inizio del mese.

"Lui [Grealish] è stato eccellente", ha dichiarato Guardiola alla BBC. Ha giocato con personalità e ha creato occasioni.

"Purtroppo non siamo riusciti a vincere per il suo debutto, ma ha giocato davvero bene... non perde la palla, è così pericoloso vicino all'area di rigore".

Fonte: edition.cnn.com