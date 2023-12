Son Heung-Min infligge un duro colpo ai sogni di quadrupla vittoria del Liverpool, mentre i caparbi Spurs frustrano Klopp

Un'attenta difesa ha permesso agli Spurs di pareggiare 1-1 ad Anfield sabato scorso, un risultato che ha portato il Liverpool in testa alla Premier League per differenza reti. Tuttavia, all'ultima giornata della campagna, potrebbe essere considerato il giorno in cui il titolo è sfuggito al Manchester City.

Con il Liverpool che ha già bisogno che il City perda punti nelle ultime quattro partite, la vittoria in casa del Newcastle domenica vedrà il City portarsi a tre punti di vantaggio in vetta, cercando di difendere la corona.

In caso di successo, il sogno del Liverpool di diventare la prima squadra di sempre a vincere Premier League, Champions League, FA Cup e Coppa di Lega si spegnerà.

Reduce da 13 vittorie nelle ultime 14 partite di campionato - unica eccezione il pareggio per 2-2 in casa del City - il Liverpool si presentava come favorito per superare una squadra di Spurs in lotta per le prime quattro posizioni, ma nonostante il dominio del possesso palla, si è trovato frustrato da un risoluto muro bianco.

Son di nuovo protagonista

L'allenatore italiano degli Spurs, Antonio Conte, ha costruito una carriera scintillante grazie alla combinazione di solidità difensiva e dinamismo in contropiede, una filosofia che sabato ha raccolto i suoi frutti a 10 minuti dal termine del secondo tempo.

Un rapido avanzamento del campo ha permesso a Harry Kane di trovare il terzino Ryan Sessegnon libero sulla sinistra del Liverpool, che ha aperto la strada a Son per il tap in.

Con il suo 20° gol stagionale in campionato - unico giocatore a raggiungere questa pietra miliare senza rigori - la superstar sudcoreana ha brillato anche quest'anno per gli Spurs, nonostante una stagione altalenante per la squadra.

A 15 minuti dal termine, un colpo deviato dall'in forma Luis Diaz sembrava destinato a far scattare l'inevitabile assalto e il gol del Liverpool; tuttavia, gli Spurs hanno tenuto duro e avrebbero potuto anche strappare un drammatico successo con una migliore decisione in extremis.

"Il risultato è stato positivo", ha detto Conte ai giornalisti dopo la partita, con gli Spurs ora a un punto dai rivali dell'Arsenal al quarto posto.

"D'altra parte, credo che forse dobbiamo essere un po' delusi. Ho visto, negli occhi dei miei giocatori, delusione perché abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita".

Riflettendo su "una delle partite più difficili" che abbia mai giocato, Son ha spiegato la necessità di un approccio più difensivo.

"Il Liverpool è una delle migliori squadre al mondo in questo momento, quindi a volte dobbiamo difendere", ha detto Son a BT Sport.

"Oggi abbiamo fatto bene, questo era il nostro piano di gioco".

Non mi piace questo tipo di calcio

Le valutazioni di Son e Conte sono in netto contrasto con quelle del capo del Liverpool Jurgen Klopp, che ha criticato l'approccio degli Spurs.

Citando il 35% di possesso palla della squadra ospite, Klopp ha detto che l'approccio "non è da me".

"Mi dispiace, sono la persona sbagliata a cui chiedere [della difesa degli Spurs] perché non mi piace questo tipo di calcio", ha detto Klopp.

"Giochiamo contro una squadra di classe mondiale, loro si siedono... il piano di gioco funziona per queste partite, ma sono ancora al quinto posto".

"Ovviamente lavorano per tutto, perdono tempo, questo tipo di cose... sono intelligenti, ma questo non rende le cose più facili per noi".

"Assolutamente bene, è solo che non posso. Rispetto tutto quello che fanno. Ma non sono io", ha aggiunto Klopp.

Klopp e il Liverpool sperano ora che il Newcastle riesca a strappare qualcosa al City domenica, prima di recarsi martedì all'Aston Villa.

Una finale di FA Cup e una finale di Champions League alla fine del mese lasciano al Liverpool la possibilità di realizzare uno storico treble indipendentemente dalla Premier League.

"Se me lo chiedete, la mia situazione preferita sarebbe se rimanesse così, con lo stesso totale di punti, perché il City e noi perdiamo le altre partite in Premier League", ha detto Klopp.

"Sarebbe fantastico. Ma sappiamo tutti che non succederà".

