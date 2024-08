- "Solti atti di brutalità sono assolutamente inaccettabili"

Dopo l'atroce incidente di Solingen, dove un individuo ha accoltellato tre persone durante una celebrazione cittadina e ne ha gravemente ferite almeno cinque, i politici sono rimasti scioccati.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso il suo shock attraverso un breve messaggio, dicendo: "L'incidente di Solingen è un evento straziante che mi lascia in profonda tristezza". Un spietato colpevole ha preso diverse vite. Scholz aveva precedentemente comunicato con il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach. "Piangiamo per le vittime e mandiamo il nostro sostegno alle loro famiglie". Scholz spera in una rapida guarigione per i feriti. "Il colpevole deve essere catturato e punito con tutta la forza della legge", ha richiesto Scholz.

Il Vice Cancelliere Robert Habeck condivide lo sgomento. "News terrificanti da Solingen", ha scritto il Ministro dell'Economia sul suo account Instagram. "La violenza contro persone che stavano semplicemente festeggiando è ripugnante". Il politico dei Verdi ha esteso forza e conforto alle famiglie dei defunti. "Spero che i feriti si riprendano presto, e anche a coloro che hanno assistito a questo orribile evento forza!" È rassicurante sapere che la polizia sta ora facendo ogni sforzo per trovare il colpevole il più presto possibile.

Baerbock definisce l'incidente "attacco brutale"

La Ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha espresso il suo sgomento attraverso un breve messaggio su un "brutale attacco" che l'ha lasciata in profondo shock. "I miei pensieri sono con le famiglie e gli amici delle vittime. E la mia gratitudine va alle forze di sicurezza che stanno instancabilmente cercando il colpevole".

La Ministra dell'Interno Nancy Faeser ha espresso sentimenti simili. "Piangiamo le persone che sono state crudelmente portate via da questo mondo", ha scritto la politica SPD su X. "I miei pensieri sono con le famiglie dei defunti e i gravemente feriti". Le autorità di sicurezza si dedicheranno a catturare il colpevole e indagare sui motivi dell'attacco. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha il pieno sostegno del governo federale. "Sono in costante comunicazione con il Ministro dell'Interno dell'NRW Herbert Reul e le nostre autorità di sicurezza", ha scritto Faeser.

Lindner: "Non possiamo rimanere inerti"

Il Ministro delle Finanze federale Christian Lindner ha sottolineato che il senso di impotenza e la rabbia sorgono rapidamente insieme al dolore per le vittime dell'attacco di Solingen. "Lo sento anch'io", ha scritto il leader dell'FDP su X. "Ma non dobbiamo lasciarci sopraffare. Non siamo impotenti, e serve un'azione decisa dalla polizia e dallo stato di diritto".

Il leader della CDU Friedrich Merz ha condiviso il suo shock. "L'attacco di Solingen ci ferisce profondamente. Questa violenza barbarica è inaccettabile", ha scritto sabato attraverso un breve messaggio. "Dobbiamo unirci durante queste ore difficili per la Renania Settentrionale-Vestfalia". La polizia sta ora facendo ogni sforzo per catturare il colpevole il più presto possibile.

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha richiesto la responsabilità del colpevole. "Il colpevole deve essere chiamato a rispondere", ha spiegato Steinmeier. Ha anche esortato la popolazione: "Stiamo insieme - contro l'odio e la violenza". Sull'attacco, ha aggiunto: "L'atto ripugnante di Solingen ci sconvolge, ci sconvolge il nostro paese".

Reul ha avvertito contro le speculazioni. "Non possiamo dire nulla sulla persona e il movente per ora", ha detto il politico, che aveva visitato la scena del crimine durante la notte. "Simply put, there aren't any solid facts yet".

Wüst condanna l'attacco a Solingen

Il Ministro Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst ha commentato durante la notte. Su "X", ha condannato l'attacco come "un atto di violenza brutale e senza senso". Il fatto "ha colpito il nostro paese nel profondo".

La Renania Settentrionale-Vestfalia si unisce in shock e lutto. "In queste ore buie, persone in tutto il nostro paese e oltre sono con Solingen nel cuore e nei pensieri", ha scritto il politico della CDU. E: "Un grande grazie va a tutti i servizi di emergenza e alla nostra polizia, che lottano per le vite in questi minuti".

Il Sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, si è rivolto al pubblico su Facebook tardi nella serata. "Mi si spezza il cuore che la nostra città sia stata

