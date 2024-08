- Solo un quarto del finanziamento per le fibre è stato pagato finora

Riguardo all'espansione della banda larga a fibra ottica, solo circa un quarto dei fondi assegnati, che il governo federale ha destinato negli ultimi anni, è stato utilizzato finora. Secondo il Ministero federale degli Affari digitali, circa 16 miliardi di euro sono stati approvati per l'espansione della banda larga dal 2015 attraverso vari programmi di finanziamento. Tuttavia, solo più di 4 miliardi di euro di questi sono stati utilizzati. I fondi rimanenti, per un totale di oltre 11 miliardi di euro, sono attualmente in uso e continuamente utilizzati dai richiedenti, secondo il ministero. "Presumiamo che i fondi approvati finora saranno anche pagati integralmente."

L'obiettivo del governo federale è quello di avere connessioni a fibra ottica disponibili ovunque le persone vivano e lavorino entro il 2030. Tuttavia, siamo ancora lontani dal raggiungere questo obiettivo. Mentre i fornitori come Deutsche Telekom e Deutsche Glasfaser stanno espandendo significativamente, spesso bypassano le aree scarsamente popolate a causa dell'infeasibilità economica. Per evitare che tali regioni rurali siano lasciate indietro nella partecipazione digitale adeguata, il governo federale fornisce finanziamenti.

La fibra ottica offre la migliore trasmissione dei dati

Si tratta di internet con cavi in fibra ottica posati direttamente nelle case o negli appartamenti (FTTH, Fiber to the Home), considerata la migliore tecnologia per connessioni dati veloci e stabili. Internet via linee telefoniche (DSL/VDSL) è un modello obsoleto, e anche la rete via cavi TV (HFC, Hybrid Fiber Coax) non può tenere il passo con la fibra ottica pura.

I fondi federali vengono pagati in base ai progressi della costruzione, secondo il Ministero federale dei Trasporti e delle Infrastrutture digitali, guidato da Volker Wissing (FDP). "Pertanto, la parte principale dei fondi approvati viene pagata solo diversi anni dopo l'approvazione."

Prima che i fondi vengano pagati, devono essere completate varie fasi procedurali. I comuni devono prima condurre una procedura di indagine di mercato prima di poter richiedere i fondi. Dopo l'approvazione, segue un processo di aggiudicazione, e solo allora un'azienda può presentare le domande di costruzione.

Le fatture vengono presentate in base ai progressi della costruzione

Queste vengono quindi verificate e approvate, dopo di che può iniziare la costruzione - quest'ultima non è garantita a causa delle limitate capacità di costruzione. Le fatture vengono presentate in base ai progressi della costruzione e quindi pagate. Di solito ci vogliono tra due e quattro anni dall'approvazione al primo pagamento, secondo il ministero. Il governo federale sta attualmente finanziando oltre 3.000 progetti di espansione, creando quattro milioni di nuove connessioni in fibra ottica.

I finanziamenti coprono solo una piccola parte dell'espansione

Il Ministero federale afferma che il programma di finanziamento Gigabit sostiene principalmente le regioni rurali, scarsamente popolate o strutturalmente deboli. Essi segnalano di essere sulla giusta strada, con connessioni in fibra ottica già disponibili per circa un terzo delle case tedesche, con una forte tendenza in aumento. Il 90% dell'espansione viene effettuato economicamente, senza finanziamenti. "Il concetto di finanziamento attuale migliora l'equilibrio tra l'espansione delle reti di telecomunicazioni a settore privato e pubblicamente finanziata."

Il finanziamento statale non è privo di controversie, con molte società di telecomunicazioni che lo vedono criticamente. "L'attuazione dei progetti di espansione statali finanziati richiede significativamente più tempo dell'espansione in fibra ottica economica a causa degli alti ostacoli burocratici, con fino a sette anni che non sono un'eccezione", afferma Sven Knapp dell'Associazione federale delle comunicazioni a banda larga (Breko). "Tuttavia, l'espansione in fibra ottica finanziata rimane importante per l'approvvigionamento delle regioni in cui l'espansione economica non è possibile."

Di recente, il governo federale ha ridotto i sussidi per l'espansione della fibra ottica. Invece di tre miliardi, solo due miliardi di euro saranno disponibili quest'anno. Il motivo del taglio è il budget federale attuale.

