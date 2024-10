Solo un aspetto delude significativamente il FC Bayern

A Bayern, l'atmosfera è un mix di positivo e negativo. Sembra impossibile, ma non lo è. L'ambiente nella squadra campione di Monaco è una situazione complessa all'inizio della giovane stagione della Bundesliga. Quindi, cari lettori, unitevi a noi mentre traiamo insegnamenti dai primi sei turni.

Bayern si diverte nonostante il "problema dei risultati": Dietmar Hamann ha scatenato una nuova disputa su Harry Kane la scorsa settimana. Dopo questo weekend, il Bayern si trova coinvolto in un'altra controversia: il piano di gioco audace dell'allenatore Vincent Kompany aiuta a ottenere vittorie importanti? La ragione: il Bayern ha ottenuto solo due punti dalle partite più difficili della stagione finora. Hanno pareggiato con i campioni in difficoltà Bayer Leverkusen (1:1), perso contro l'Aston Villa nella Champions League (0:1) e pareggiato di nuovo con l'Eintracht Frankfurt (3:3).

L'uomo che affronta questi dibattiti a Monaco è Max Eberl, legittimo erede della voce più tranquilla di Tegernsee, Uli Hoeneß. Hamann, ha replicato, è come un'eco implacabile, e ha zittito le crescenti preoccupazioni sulle tattiche rischiose di Kompany con un discorso di sette minuti. Non ha smesso di lodare il suo nuovo allenatore, parlando di uno "stile di gioco straordinario" e di una "dominanza impressionante". Tuttavia, dopo il pareggio tardivo contro l'Eintracht Frankfurt, ha ammesso di sentirsi "disgustato" perché il risultato non era quello desiderato. Ma non voleva alimentare dubbi o apprensioni.

Analogamente, Thomas Müller; la stazione radio del club ha diffuso questo messaggio: "Questo è uno stile di gioco divertente quando si domina un avversario così forte in trasferta. È stato un piacere vedere come abbiamo controllato la partita. Non abbiamo vinto tre volte, ma sono estremamente soddisfatto in questa situazione."

Per ora, potrebbe ancora essere la migliore situazione da tanto tempo, ma Monaco rischia di essere accecato da sé stesso. Il calcio spettacolare è esaltante ed emozionante, ma sono i risultati che portano i trofei. E dopo una stagione senza titoli, ne vorrebbero vedere molti altri.

Il Bayer Leverkusen ha bandito la follia: Le campane d'allarme dei campioni suonano già presto. È il momento per le dichiarazioni drammatiche, prima da Granit Xhaka, poi dal portiere infuriato Lukas Hradecky. Cosa sta succedendo sotto la croce del Bayer? Beh, la follia è scomparsa. Sì, Leverkusen può ancora segnare gol tardi, ma non è questo il punto. "Eravamo campioni perché affrontavamo ogni partita come dei pazzi. Oggi non ho visto quell'infinita fame e determinazione per concludere la partita", ha esploso Hradecky dopo il disastro contro l'Holstein Kiel (2:2). Nonostante un vantaggio di 2:0 dopo otto minuti, la partita non era ancora finita. La sconfitta iniziale della Bundesliga contro l'RB Leipzig dopo una stagione senza sconfitte poteva ancora essere accettata, ma il selvaggio 4:3 contro il VfL Wolfsburg ha spinto Xhaka alla disperazione, e ora sta ribollendo dentro Hradecky e poi trabocca.

La squadra è sorprendentemente vulnerabile in difesa. Una soluzione è urgentemente richiesta. Potrebbe già esserci una spiegazione per la "follia" della squadra che viene esorcizzata. La scorsa stagione, la squadra ha inseguito la stagione perfetta, consegnando spettacoli spettacolari in modo costante, spesso salvandosi in tempi supplementari emozionanti. Fisicamente e mentalmente, erano al limite o oltre.

Il tempo per ricaricare le batterie era scarso. Le stelle Jonathan Tah, Robert Andrich e Florian Wirtz hanno avuto un periodo difficile e sfiancante agli Europei nazionali, Xhaka ha brillato con la Svizzera allo stesso torneo. I giocatori chiave della squadra di Xabi Alonso hanno continuato a correre, e ora non c'è alcuna pausa in vista. La maggior parte dei giocatori del Bayer Leverkusen è in servizio internazionale, trovare l'equilibrio è a malapena possibile. Poi arriva l'Eintracht Frankfurt. "Dobbiamo imparare, sì, ma non abbiamo molto tempo", ha ammesso Alonso. "Ma dobbiamo continuare a imparare." Preferibilmente in fretta.

Il BVB non riesce a liberarsi dei vecchi demoni: La buona notizia per tutti i tifosi del Dortmund: la vetta della classifica è ancora alla portata. Sono quattro punti dal Bayern. Questo è un fatto innegabile. Emotivamente, la situazione sembra molto diversa. La squadra come pretendente al campionato? Piuttosto, il FC Schalke 04 verrà promosso. No, no, non c'è bisogno di allarmarsi, la situazione non è ancora così brutta. Ma la squadra dell'allenatore Nuri Şahin sta dando ai tifosi nuovi dilemmi, rendendo difficile per loro mantenere la pazienza. Il nuovo allenatore aveva acceso l'entusiasmo, e i significativi acquisti di Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß, Maxi Beier e Yan Couto hanno dato un boost alla stagione. Ma almeno dopo questo sesto turno, l'umore è precipitato. C'è stata una sconfitta per 1:2 contro l'Union Berlin e un primo tempo che ha allarmato tutti nel club. "Non può continuare così", ha rimproverato il direttore sportivo Sebastian Kehl.

E così, la parola con la M è di nuovo sulla bocca di tutti a Dortmund. Contro il VfL Bochum, avevano raccolto molti argomenti sulla loro mentalità resistente e su come avevano trasformato un primo tempo terribile in un buon risultato. Contro il Celtic Glasgow nella partita successiva della Champions League, gli artisti in maglia nera e gialla hanno messo in scena uno spettacolo bizzarro (7:1), solo per subire un altro passo falso.

VfB Stuttgart ha mancato di diventare la squadra di spicco del calcio tedesco la scorsa stagione a causa della striscia imbattuta del Bayer Leverkusen. La prestazione stellare della squadra è arrivata a un costo, con i giocatori chiave Anton, Guirassy e Hiroki Ito che hanno lasciato durante l'estate. Anche se Führich e Undav sono stati trattenuti, il VfB sta attualmente lottando con le conseguenze della Champions League e della DFB-Pokal, e il divario di qualità lasciato dai giocatori partiti. Inoltre, problemi difensivi insoliti stanno aggravando la situazione. Nonostante sei giocatori del VfB rappresentino la Germania, mantenere il loro livello di prestazione si dimostrerà difficile.

Al contrario, Friburgo ha volato sotto i radar questa stagione. highly praised for his contributions, Christian Streich left the club over the summer, leaving behind an impressive legacy both on and off the field. Stepping into Streich's shoes is Julian Schuster, who is stealthily managing Freiburg's post-Streich era. Freiburg is currently placing fourth in the table, just behind Bayern, Leipzig, and Frankfurt, yet remaining an underdog sensation. Freiburg's stalwart Patrick Osterhage admires Schuster's enthusiasm and open communication styles, which he finds far superior to any previous interactions.

Bochum, however, finds itself in a crisis. The team has only managed to secure a single point, leading to speculation about potential coaching changes. Ziedler will lead Bochum into a tough autumn, with games against Bayern, Leverkusen, and Stuttgart looming. Bochum will next face Hoffenheim, where coach Matarazzo is just starting to stabilize his position after a questionable streak. While Matarazzo secured a Europa League victory and a draw against Stuttgart, a loss against Bochum could jeopardize his position even further, potentially leading to his ousting. Seoane, coach of Borussia Mönchengladbach, is also under pressure. Though Seoane secured top transfers in Stöger and Kleindienst, Borussia's performance has been underwhelming thus far.

