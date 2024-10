Solo Mourinho sta incorporando una mossa del genere: avviso per una dimostrazione intrigante

Quando José Mourinho non è soddisfatto, di rado si astiene dal parlare. Anche negli anni più maturi, brucia ancora di passione, catturando l'attenzione di tutti con le sue innovative proteste. Utilizzando il suo laptop, ha mostrato ai telespettatori in diretta l'errore dell'arbitro - e non è passato inosservato.

Mourinho, il tecnico indiscusso, era determinato. A causa di una prospettiva diversa dalla VAR nella partita di Fenerbahce contro Antalyaspor (2:0), il portoghese si è sentito costretto a intraprendere una protesta insolita. Il 61enne era lontano dall'essere contento di un fuorigioco - e ha rapidamente posizionato il suo laptop che mostrava le immagini del gioco davanti a una telecamera per sostenere la sua posizione. In risposta, l'arbitro gli ha mostrato un cartellino giallo.

Con questo gesto, Mourinho voleva fare chiarezza sulla situazione davanti al pubblico, solo 15 minuti prima della fine della partita. "Non fuorigioco!", ha brontolato su beIN Sports, illuminando la situazione relativa all'ex stella della Bundesliga Edin Dzeko. "Il terzino sinistro era in una posizione in cui Dzeko non era in fuorigioco. Dal nostro punto di vista della telecamera tattica, era evidente", ha affermato.

Mourinho generalmente sostiene la VAR, ma vuole una VAR che aiuti l'arbitro a prendere le decisioni corrette. Le sue parole avevano un pungiglione, poiché il presidente del club Ali Koc aveva già accusato la VAR della Super Lig turca di svantaggiare sistematicamente il Fenerbahce lo scorso aprile. Di conseguenza, sono stati introdotti arbitri VAR stranieri per dirigere il resto della stagione precedente.

L'evento si è verificato domenica, quando il punteggio era di 0:1. Un gol in vantaggio del centravanti Dusan Tadic (63') e un autogol (81') hanno ulteriormente rafforzato la vittoria degli ospiti. Il Fenerbahce, attuale vicecampione, è al secondo posto dopo sette partite, a tre punti di distanza dal detentore del titolo e rivale di sempre Galatasaray.

La protesta di Mourinho riguardava la partita di Fenerbahce Istanbul contro Antalyaspor, in cui si sentiva che una decisione della VAR era errata. Durante la partita, ha utilizzato il suo laptop per mostrare le immagini al pubblico, contestando un fuorigioco riguardante Edin Dzeko.

Dopo la controversia, Mourinho ha ribadito il suo sostegno alla VAR, ma ha richiesto un sistema più preciso, citando le precedenti accuse di ingiustizia nei confronti del Fenerbahce Istanbul nella Super Lig turca.

Leggi anche: