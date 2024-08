Solo dieci conti bancari esistenti sono gratuiti.

C'era un tempo in cui era ancora gratuito, come confermato dal test di Finanztest. Questa affermazione è valida per la maggior parte dei conti correnti, con circa 660 di essi analizzati. In media, i titolari del conto spendono 119 euro all'anno. A seconda del tipo di conto, il passaggio può comportare risparmi di 100 euro o più all'anno.

I conti correnti completamente gratuiti sono rari, secondo i risultati della Stiftung Warentest. Soltanto 10 dei 660 conti soddisfano questo criterio, con il numero che rimane invariato rispetto a cinque anni fa.

Le commissioni per la gestione del conto possono variare da zero a 300 euro. La spesa media annuale per i titolari del conto è di 119 euro. A seconda del tipo di conto, il passaggio può comportare risparmi di 100 euro o più all'anno.

La rivista Finanztest classifica i conti con commissioni annuali fino a 60 euro come "accettabili". Nonostante gli aumenti di prezzo dello scorso anno, questo settore è rimasto costante. I tester hanno valutato 73 modelli di conto come "discreti".

Reddito regolare come requisito

La Stiftung Warentest classifica i 10 conti senza condizioni come "gratuiti incondizionati", che richiedono solo depositi regolari di reddito o stipendio, indipendentemente dalla quantità. Heike Nicodemus della fondazione spiega: "I servizi bancari di base come i trasferimenti, una carta e i pagamenti con carta sono tutti inclusi". Alcuni esempi, quando effettuati online, sono il "Smartkonto" della C24 Bank, il "Edeka-Konto" della Edekabank, il "Standard" di N26 e il "BestGiro" di Santander.

In 17 altre banche e casse di risparmio, un conto corrente gratuito è soggetto a condizioni aggiuntive. Ad esempio, è necessario depositare una certa quantità ogni mese. Nicodemus precisa: "Alcuni richiedono 700 euro, ma la Sparkasse di Francoforte richiede 5000 euro di reddito per un conto gratuito". Alcuni fornitori richiedono anche un numero specifico di transazioni o l'iscrizione alla newsletter.

C'è un'ampia gamma di offerte gratuite per i giovani in formazione o nell'istruzione superiore.

Tre consigli cruciali per un conto corrente

Analizza le tue abitudini. Se vuoi pagare meno per il tuo conto, a volte basta modificare il tuo comportamento e utilizzare il conto in modo diverso dal solito. Richiedi un modello di conto più economico alla tua banca. Se paghi più di 60 euro all'anno per il tuo conto, inizia chiedendo alla tua banca un modello di conto più favorevole. Cambia banca. Se questo non comporta risparmi, valuta

