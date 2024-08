- Solo alcuni comuni della Renania settentrionale-Westfalia forniscono aiuti finanziari per i pannolini riutilizzabili.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, molte aree urbane più piccole stanno incoraggiando l'utilizzo di pannolini riutilizzabili in tessuto. Secondo un rapporto dell'Agenzia Tedesca di Stampa, solo Wuppertal offre un contributo una tantum di 100 euro per l'acquisto di pannolini in tessuto, come confermato dalla città stessa. Tuttavia, nessuna delle prime dieci città più popolose della NRW, tra cui Colonia, Düsseldorf, Essen, Duisburg, Dortmund, Münster, Bielefeld e Bonn, fornisce tale aiuto finanziario.

Dietro le quinte, alcune città come Detmold, Kevelaer, Nettetal e Rheda-Wiedenbrück, insieme ai comuni di Hiddenhausen, Herzebrock-Clarholz e Wachtendonk, stanno sostenendo l'acquisto di pannolini in tessuto. Il supporto varia in queste aree e i genitori interessati devono presentare una domanda per ottenerlo.

Premi Diversi

Ad esempio, Detmold offre un contributo una tantum di 13 euro all'inizio e 8 euro al mese. Rheda-Wiedenbrück paga 75 euro all'anno fino a quando il bambino non compie tre anni, mentre Herzebrock-Clarholz concede un contributo di 128 euro. La città di Kevelaer sostiene le famiglie con un contributo una tantum pari al 25% delle spese totali, non superiore a 100 euro.

Contributi Locali

A Nettetal, le famiglie residenti nella città hanno diritto a un contributo annuale di 70 euro, a seconda del budget disponibile. La città spiega che lo scopo del contributo è incoraggiare la riduzione dei rifiuti tra le famiglie con figli piccoli, invitandole a optare per tessuti riutilizzabili invece di quelli usa e getta. Hiddenhausen, come segno di supporto, offre un contributo mensile di 5 euro.

Promozione di Pratiche Sostenibili

Il distretto del Reno-Neuss fornisce un contributo sostanzioso fino a 200 euro per promuovere l'acquisto di pannolini in tessuto, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti e favorire pratiche sostenibili. Wachtendonk, allo stesso modo, offre un contributo massimo di 75 euro per i primi acquisti di sistemi di pannolini riutilizzabili.

Secondo il Ministero Tedesco dell'Ambiente, circa il 95% di tutti i bambini in Germania viene cambiato con pannolini usa e getta. I pannolini in tessuto, solitamente costruiti con diversi materiali come tessuto assorbente interno e una copertura esterna del pannolino, possono essere acquistati sia come sistemi a più pezzi (comprendenti pannolini esterni e interni) che come modello a pezzo singolo.

