L'attacco brutale di Solingen ha anche scatenato discussioni nel circolo politico del Reno-Palatinato sulla politica dell'immigrazione e il controllo delle armi. Il Ministro dell'Interno del Reno-Palatinato, Michael Ebling (SPD), sottolinea l'importanza della chiarezza nella politica dell'immigrazione. È fondamentale distinguere tra coloro che dovrebbero essere assistiti e coloro che non dovrebbero, ha dichiarato Ebling a Magonza.

Coloro che sfruttano il sistema tedesco o addirittura compiono atti di terrorismo contro di esso non riceveranno il nostro aiuto. Inoltre, non tollereremo la retorica antisemita. "Non hanno posto in Germania e questo dovrebbe essere ovvio", ha detto Ebling. "Il governo federale ha dichiarato l'intenzione di deportare in Afghanistan e Siria. Appoggio completamente questa decisione".

Schnieder: Cambio di rotta necessario

Lo scorso venerdì, tre vite sono state perdute in un attacco con coltello a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. L'Ufficio del Procuratore Generale federale sta conducendo le indagini e ha in custodia un siriano di 26 anni come principale sospetto, accusato di omicidio e potenziale appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Gordon Schnieder, presidente del parlamento statale della CDU del Reno-Palatinato, vede l'incidente come parte di una serie di recenti atti violenti legati alla migrazione, alle deportazioni fallite e all'islamismo. Una politica dei rifugiati liberale ha portato ad un afflusso di individui che non condividono i nostri valori, non vogliono integrarsi e non sono disposti ad attenersi alle linee guida della nostra società democratica libera.

Schnieder sostiene un cambio di direzione e ha ribadito alcune richieste della frazione CDU, come l'obbligo di ritorno dei criminali senza cittadinanza tedesca nei loro paesi d'origine dopo aver scontato la pena. Inoltre, i richiedenti asilo senza prospettive di residenza non dovrebbero essere trasferiti ai comuni locali.

Schnieder trova insufficienti le proposte di Faeser

Una concentrazione sulla lunghezza dei coltelli non risolve il problema, secondo Schnieder. La concentrazione dovrebbe essere sui principi fondamentali, riguardanti anche il Reno-Palatinato. Si riferiva alle proposte del Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD), che prevedono il limite della lunghezza dei coltelli portati pubblicamente a sei centimetri invece dei dodici attuali e un divieto assoluto di portare coltelli a serramanico pericolosi. L'FDP non ha ancora approvato questi divieti.

Ebling è aperto a leggi più severe sul controllo delle armi. Discutere possibili riduzioni degli incidenti legati ai coltelli ha senso. Tuttavia: "Il terrorismo non sarà scoraggiato da un divieto di armi".

Ebling mira a confini esterni dell'UE più forti

Ebling sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità dell'UE di garantire i suoi confini esterni. L'obiettivo è semplificare le procedure per richiedere l'asilo in paesi terzi. Riguardo alle discussioni in corso sui controlli alle frontiere, ha aggiunto: "Se ogni Stato-nazione inizia a proteggere le proprie frontiere individualmente, rischiamo di minare la libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea". Il Reno-Palatinato trae particolare beneficio dalle frontiere aperte a causa della sua posizione.

Ebling ha annunciato un aumento della presenza della polizia per gli eventi futuri nel Reno-Palatinato. Le persone non dovrebbero essere scoraggiate dal partecipare a eventi come il Mercato del Vino di Magonza o il Mercato delle Salsicce di Bad Dürkheim.

Critica dell'Unione della Polizia

Thomas Meyer, presidente della DPolG (Unione della Polizia) del Reno-Palatinato, ha criticato: "Ogni volta che si verificano incidenti criminali gravi o di follia, seguono gratitudine politica e discussioni superficiali. Mancano azioni coerenti e le conseguenze polarizzano il nostro paese".

Meyer ha espresso preoccupazione per le leggi sulla polizia che variano tra gli Stati federali. Dovrebbero essere standardizzate. "In ogni Stato federale, è regolamentato in modo diverso o, a volte, poteri di controllo ragionevoli e necessari vengono negati dalla magistratura".

