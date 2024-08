Solingen: Scholz dichiara rapido miglioramento delle norme sulle armi da fuoco - Incontro con Merz

A Solingen, Scholz ha dichiarato che il prossimo rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi, con particolare attenzione ai coltelli, comprenderà anche altri aspetti correlati che necessitano di regolamentazione. Ha sottolineato: "Questo avverrà rapidamente e senza esitazioni."

Scholz ha deposto un fiore bianco in omaggio alle tre vittime del giorno precedente. Ha espresso shock per l'incidente, che è al centro delle indagini con un 26enne siriano in custodia. "Dobbiamo impegnarci per prevenire simili eventi nel nostro paese," ha detto Scholz.

In precedenza, il FDP nella coalizione del semaforo aveva espresso riserve su una proposta di espansione delle restrizioni sui coltelli. Tuttavia, dopo l'incidente a Solingen, il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP) ha annunciato la ripresa dei colloqui su questa questione.

In risposta alle preoccupazioni sull'espulsione, Scholz ha dichiarato: "Dobbiamo assicurarci che le persone che non possono e non dovrebbero rimanere in Germania vengano anche rimosse e rispedite a casa." Saranno intraprese le azioni appropriate per valutare "il ruolo del governo nel contribuire a un aumento di tali numeri, se necessario attraverso misure legislative."

Un incontro sulla politica dei rifugiati tra Scholz e il leader della CDU Merz è previsto per martedì mattina alla Cancelleria di Berlino. Originariamente pianificato, l'incontro potrebbe ora essere overshadowed dalla rinnovata controversia sull'asilo, secondo "Handelsblatt."

La domenica, Merz ha invitato Scholz in una lettera aperta a modificare la politica migratoria. Oltre ad altre raccomandazioni, ha proposto un divieto completo di ammissione di individui dalla Siria e dall'Afghanistan.

Scholz considera tali proposte incostituzionali, come ha chiarito il suo portavoce Steffen Hebestreit. "Tali azioni violerebbero la Legge fondamentale e probabilmente anche i regolamenti sui diritti umani dell'UE," ha detto.

Dopo l'attacco, il leader dei Verdi Omid Nouripour ha anche sostenuto l'espulsione rapida dei criminali che cercano asilo. "I criminali e i terroristi non hanno posto in questo paese," ha dichiarato. La leader dell'AfD Alice Weidel ha commentato che la coalizione del semaforo e l'Unione sono "di fronte alle macerie della loro politica di immigrazione di massa incontrollata."

Il ministro presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst (CDU) ha annunciato un'indagine approfondita sull'incidente. Riguardo all'espulsione incompleta del presunto colpevole, ha dichiarato: "Se sono stati commessi errori, devono essere identificati e riconosciuti." Le autorità affrontano numerosi ostacoli anche nell'espulsione di individui "solo all'interno dell'Europa."

Il sabato, la milizia jihadista Islamic State (IS) ha rivendicato la responsabilità dell'incidente. La domenica sera, l'IS avrebbe diffuso un video di presunta confessione, che ritrae un uomo mascherato che brandisce un'arma da taglio. Il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU) ha invitato alla cautela nell'analizzare il video.

Nel dibattito acceso, Scholz ha invitato la società a stare unita. "Non permetteremo che questa unità sia infranta da criminali malvagi con le peggiori intenzioni, ma li inseguiremo senza sosta e con determinazione," ha detto. In modo simile, il presidente federale Frank-Walter Steinmeier si era già espresso in precedenza.

Si stanno ora sollevando preoccupazioni che il segmento estremista di destra dello spettro politico possa trarre vantaggio dall'incidente di Solingen nelle prossime elezioni statali della Sassonia e della Turingia della domenica all'interno dell'Unione. Reul (CDU) ha dichiarato lunedì su Deutschlandfunk: "Ho i miei timori." Söder (CSU) aveva già espresso preoccupazioni simili la domenica sera su ARD. Un sondaggio del weekend marca l'AfD come la forza più forte in entrambi gli stati.

