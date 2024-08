- Solingen: Le autorità non escludono la possibilità di attività terroristiche.

Seguendo l'incidente di accoltellamento mortale a Solingen, l'ufficio del procuratore non ha escluso una possibile motivazione terroristica. Il colpevole rimane ancora ignoto, come annunciato dal procuratore capo Markus Caspers durante una conferenza stampa a Wuppertal. "Non è stata stabilita alcuna motivazione definitiva, ma considerato il contesto generale, non possiamo escludere la presunzione iniziale di un movente terroristico."

Al momento, non è emersa alcuna altra motivazione. Se si stabilisse che si è trattato di un incidente terroristico, il caso potrebbe essere affidato al Procuratore generale federale.

Attualmente, le autorità stanno ipotizzando un colpevole solitario. È stato fermato un minorenne di 15 anni, ma la polizia non lo sospetta di essere il responsabile. Secondo le testimonianze oculari, un individuo non identificato avrebbe conversato con il minorenne poco prima del crimine riguardo a intenzioni che si adattano al crimine, ha dichiarato Caspers. Tuttavia, non è chiaro se questa persona sia il colpevole.

Attualmente, le attività investigative sono in corso in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia e in tutta la federazione, come dichiarato dal capo della polizia Thorsten Fleiß. Ha menzionato ampie misure investigative.

Durante l'incontro locale venerdì sera, tre persone hanno perso la vita - due uomini di 67 e 56 anni e una donna di 56 anni. Otto persone sono rimaste ferite, quattro di loro in modo grave. L'offender sembra aver selezionato le vittime a caso. Poi è scomparso nel caos e nel panico iniziale dopo il crimine. La polizia ha invitato gli abitanti di Solingen a rimanere vigili sabato.

L'indagine sull'incidente di accoltellamento a Solingen si sta concentrando sui possibili collegamenti con la Germania a causa della conversazione non identificata con un minorenne. Se il caso procederà e si confermerà un incidente terroristico, potrebbe essere trasferito al Procuratore generale federale.

