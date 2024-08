- Solingen: il ministro Paul approva le ripercussioni sulle procedure di asilo

Riguardo all'asserto del presunto aggressore con il coltello a Solingen, secondo le dichiarazioni del Ministro per i Rifugiati del NRW, Josefine Paul (Verdi), ci sono state problematiche con le autorità locali e una scarsità di opzioni di trasporto che hanno ostacolato l'espulsione tempestiva dell'individuo. Il ministro ha descritto le risposte iniziali.

In una serata di venerdì, un individuo armato di coltello ha compiuto un attacco durante una festa della città, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre otto. Il presunto autore è un siriano di 26 anni, Issa Al H., attualmente in custodia.

Mancanza di Voli di Ritorno

L'uomo è entrato in Germania attraverso la Bulgaria e avrebbe dovuto essere espulso nel suo paese in base ai regolamenti dell'UE sull'asilo. Tuttavia, ciò non è avvenuto poiché l'uomo non è stato trovato nella struttura di accoglienza centrale di Paderborn nel giorno designato di giugno 2023, secondo Paul. Nonostante la sua ricomparsa poco prima e dopo, il personale della struttura di Paderborn non ha informato l'Ufficio Centrale per gli Stranieri (ZAB) di Bielefeld.

Il problema successivo è stato che l'Ufficio ZAB responsabile non ha programmato un nuovo volo per il siriano. La scadenza per l'espulsione era di sei mesi, ma a causa dei regolamenti bulgari, ci sono pochissimi voli potenziali per Sofia. Pertanto, un nuovo volo avrebbe potuto essere organizzato solo dopo la scadenza, circa 11-13 settimane dopo. Non c'era l'opzione del trasferimento via terra.

Regolazioni per le Autorità dell'Asilo

In futuro, le strutture di accoglienza comunali devono segnalare tempestivamente le ricomparse dei richiedenti asilo dopo i tentativi falliti di espulsione, ha detto Paul. Gli uffici per gli stranieri devono anche programmare rapidamente un nuovo volo. Dovrebbero anche avere accesso al sistema di presenza centrale delle strutture di accoglienza per monitorare la presenza di persone soggette all'espulsione. Paul ha anche fatto pressione per una migliore coordinazione nazionale dei voli di espulsione.

"Questo sistema è così complicato e fondamentalmente difettoso", ha detto Paul. I tentativi di espulsione falliti sono la norma. Solo il 10-15% dei trasferimenti secondo le regole di Dublino ha successo. Riguardo al tentato espulsione dell'aggressore sospettato di Solingen, Paul ha detto: "Il caso prima della sera di venerdì è senza dubbio uno dei centinaia in questo paese".

Paul ha fatto riferimento a "problemi" con le autorità piuttosto che errori, poiché i processi procedurali non erano chiaramente definiti. "Il processo non è più funzionale". La complessità è eccessiva. "Lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo alle famiglie e a Solingen indagare veramente su questo".

A causa della mancanza di un volo di ritorno, l'espulsione del siriano è stata ritardata oltre la scadenza di sei mesi, evidenziando la necessità di una migliore coordinazione e di un'azione tempestiva da parte delle autorità dell'asilo. L'incidente dell'aggressore presunto con il coltello a Solingen serve come esempio lampante dei processi migratori complessi e spesso difettosi, con i tentativi di espulsione falliti che sono un evento comune.

Leggi anche: