- Solingen: i consulenti esprimono insoddisfazione per il "pseudodebattito razzista"

Dopo l'attacco presunto di estremisti islamici a Solingen, molti chiedono un aumento delle espulsioni, ma il centro di supporto alle vittime Ezra lo considera inefficace. "Invece di avere una conversazione urgente sulle misure necessarie per contrastare efficacemente l'estremismo islamico, si sta svolgendo un dibattito razzista che stigmatizza ulteriormente i rifugiati", ha dichiarato il responsabile del progetto Franz Zobel. Il percorso verso attacchi o rivolte razziste non è lontano in queste circostanze.

Nel Turingia, il centro di consulenza ha documentato il maggior numero di episodi di violenza e minacce razziste contro i rifugiati dal 2011, quando ha iniziato a tenere traccia di questi incidenti. In totale sono stati segnalati 176 minacce e atti violenti di destra, il secondo numero più alto dal 2011.

Paura di Escalation Dopo le Elezioni Statali

Secondo Zobel, c'è un aumento allarmante del sostegno alla violenza di destra tra la popolazione, con un alto tasso di approvazione per l'AfD della Turingia. "Siamo preoccupati per un'ulteriore escalation quest'anno, che potrebbe raggiungere nuovi livelli dopo le elezioni statali. In Turingia, sempre più persone potrebbero essere-targette semplicemente per non condividere le idee di destra".

Durante l'attacco presunto di estremisti islamici a Solingen, un siriano di 26 anni avrebbe accoltellato a morte tre persone e ne avrebbe ferite otto in una festa cittadina venerdì sera. Il sospetto è attualmente in custodia.

Il procuratore federale sta indagando su più accuse, tra cui omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Stato Islamico, che ha rivendicato l'attacco e ha pubblicato un video di un individuo mascherato presumibilmente coinvolto nell'attacco. Il sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma questi piani sono falliti.

Negli ultimi giorni, in Germania c'è un acceso dibattito sull'adozione di politiche migratorie più severe e sull'adozione di una linea dura sui rifugiati. Ad esempio, nel Turingia, il leader della CDU Mario Voigt ha suggerito di istituire i suoi centri di detenzione per le espulsioni e di stabilire un centro di rimpatrio.

Date le circostanze, ecco due frasi che contengono la parola 'espulsione':

Il sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma questi piani sono falliti.

Nel Turingia, il leader della CDU Mario Voigt ha suggerito di istituire i suoi centri di detenzione per le espulsioni.

Leggi anche: