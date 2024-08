Attacco, aggressione, o azione ostile contro qualcuno o qualcosa. - Solingen continua a pugnalare con accesso limitato

Due a fatale aggression con coltello avvenuta a Solingen che ha causato tre morti, il luogo del delitto nel centro della città è ancora isolato. La zona è stata transennata domenica mattina con la presenza di vari veicoli delle forze dell'ordine, come ha riferito un inviato della dpa.

In una serata di venerdì, sembra che un uomo abbia accoltellato a caso i presenti durante i festeggiamenti per il 650° anniversario di Solingen - battezzati "Festa della Diversità". Tre persone hanno perso la vita. Un uomo di 26 anni di origine siriana è stato arrestato tarda sabato sera. Si dice che si sia consegnato alle autorità a Düsseldorf. L'ufficio federale per gli affari penali lo sta esaminando per eventuali accuse di omicidio e collegamenti con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

