- Soldato sotto processo per presunta sequenza di omicidi multipli, che ricorda il sistema di giustizia militare.

Organizzando una serie di omicidi, il soldato avrebbe agito come in una strategia militare. Obiettivo primario: ingannare il nuovo coniuge e l'amico più stretto della moglie. Obiettivo secondario: eliminare i genitori del nuovo coniuge. Nella caserma, si sarebbe preparato le armi, equipaggiato con cocktail molotov e una bomba fumogena. Di notte, avrebbe infiltrato le abitazioni delle vittime, eseguendole una per una, come in un attacco porta a porta. Quattro vite sono state stroncate. Questo è l'inizio crudo del processo al tribunale regionale di Verden, mentre il pubblico ministero accusa il cittadino tedesco di aver commesso omicidi per motivi egoistici.

L'imputato mantiene il silenzio

Con la testa alta, l'imputato entra nel municipio di Verden, ora trasformato in aula di tribunale. I capelli ben pettinati, senza mostrare rimorso di fronte alle telecamere. All'arrivo dei giudici, si mette sull'attenti. Quando gli viene chiesto dei suoi dati personali, risponde semplicemente "Corretto" senza pronunciare una parola sulle accuse contro di lui.

Nel giorno di apertura del processo, solo il pubblico ministero bombarda la corte con l'atto d'accusa, una versione concisa delle 50 pagine. Per dieci minuti, narra le presunte azioni del paracadutista. Parla di "complicazioni coniugali" a causa della distanza e dell'assenza dell'imputato per i suoi doveri militari. Egli avrebbe percepito coloro che facevano parte del circolo della moglie come causa del fallimento del matrimonio: l'amica del cuore della moglie, il suo nuovo coniuge e i loro genitori. Avrebbe cercato vendetta contro di loro e desiderato impedire loro di avere contatti con suo figlio.

Omicidio radicato nel desiderio di possesso - il partner come vera vittima

In ciò che gli esperti chiamano "femminicidio surrogato", il perpetratore punisce la sua partner uccidendo coloro che le sono vicini, spiega Johanna Wiest, rifugio per la violenza domestica e sessualizzata a Terre de Femmes. La donna diventa la vera vittima, ma sopravvive per sopportare l'orrore. "I femminicidi surrogati sono una forma particolarmente astuta di violenza psicologica contro l'ex partner". Di solito ci sono pretese di possesso basate su una visione patriarcale. "La separazione viene vissuta dal perpetratore come una perdita di controllo, che egli risponde con la forma più drastica di controllo e potere - l'annientamento di una o più vite".

Stando alle statistiche dell'Ufficio federale di polizia criminale, 155 donne sono cadute vittima del loro partner o ex partner in Germania lo scorso anno. Non ci sono figure per i femminicidi surrogati, poiché non vengono raccolti dati in merito. Ci sono solo i risultati di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea: secondo il Rapporto comparativo FEM-UNITED, nel 12% dei femminicidi registrati in Germania sono state uccise anche altre persone, come bambini o nuovi partner.

Agendo come un'operazione porta a porta: il soldato pensava di poter sorprendere le vittime addormentate

Come ha notato il pubblico ministero, il paracadutista addestrato dalle forze armate si sarebbe preparato per questa missione come un'operazione. Avrebbe creato cocktail molotov con quattro bottiglie di champagne e benzina, e si sarebbe equipaggiato con una pistola semiautomatica, un fucile automatico, munizioni e una spranga di ferro. Poi avrebbe tentato di cogliere le vittime di sorpresa mentre dormivano.

Stando all'atto d'accusa, il 32enne all'epoca avrebbe inizialmente infiltrato una casa unifamiliare a Scheeßel, la residenza condivisa dal nuovo partner della moglie, suo figlio di sei anni e i suoi genitori. Lì, avrebbe assassinato la madre di 55 anni con due colpi alla nuca. Il figlio di 30 anni, svegliato dal rumore, avrebbe tentato di fuggire, ma l'imputato avrebbe allegedly posto fine alla sua vita con oltre dieci colpi.

Poi si sarebbe recato alla dimora dell'amica della moglie nel comune vicino di Bothel. Stando al pubblico ministero, avrebbe forzato la finestra del bagno con una spranga di ferro e avrebbe sparato cinque colpi a casaccio. La madre di 33 anni sarebbe corsa nella stanza della figlia di tre anni in preda al panico, cercando di proteggere la bambina addormentata e scoraggiare il soldato dal suo piano - senza successo. L'imputato avrebbe presumibilmente eseguito la madre e la figlia con 14 colpi a distanza ravvicinata.

L'imputato rischia una lunga pena detentiva

Dopo la strage, l'imputato avrebbe presumibilmente raggiunto un lago a Rotenburg an der Wümme, dove lui e sua moglie si erano incontrati. Avrebbe presumibilmente gettato le armi e avrebbe bevuto quattro bottiglie di birra. In seguito, si sarebbe costituito presso la caserma di Rotenburg.

Fin dall'inizio, è evidente che l'imputato rischia una lunga pena detentiva. Già il giudice presidente accenna alla possibilità di circostanze speciali riguardo alla colpevolezza. Il pubblico ministero considera anche l'applicazione della detenzione preventiva, che estenderebbe l'incarcerazione del sospetto anche dopo aver scontato la sua pena. Il processo si concluderà in 35 giorni, con un verdetto atteso per la fine di marzo.

Il difensore dell'imputato afferma che le azioni del soldato sarebbero state motivate da una disperazione estrema e da altri problemi personali, non solo dalla vendetta.

Despite claiming innocence, the defendant's actions, including the meticulous planning and execution of the killings, have been labeled as other forms of domestic violence, beyond just homicide.

Leggi anche: