- Software di polizia non utilizzato non ancora implementato in Baviera

Dopo gli adeguamenti legislativi del Landtag, il controverso nuovo software della polizia della Baviera non è ancora stato attivato. Un portavoce dell'Ufficio Centrale di Polizia Criminale della Baviera (LKA) ha dichiarato che il programma è "essenzialmente operativo", ma stanno aspettando il parere del responsabile della protezione dei dati entro sei settimane prima che gli ufficiali possano utilizzarlo per la prima volta, come stabilito dalla Legge sul Servizio di Polizia (PAG). "Attualmente siamo ancora in attesa di questo periodo", ha detto il portavoce dell'LKA.

Non è stato attivato alcun articolo di emergenza

Il portavoce dell'LKA ha menzionato che gli ufficiali possono informare il responsabile della protezione dei dati dell'uso solo dopo il fatto in situazioni di pericolo imminente. "Tuttavia, una tale situazione non si è ancora verificata", hanno aggiunto.

** Secondo l'Ufficio Centrale di Polizia, la piattaforma di ricerca e analisi transazionale (VeRA) è destinata all'uso in casi di reati gravi e molto gravi per prevenire futuri reati. Ciò include il traffico di droga organizzato, i gruppi di truffe telefoniche, gli attacchi terroristici potenziali, gli abusi sessuali, la pornografia minorile e casi simili.**

Software per accedere a grandi quantità di dati

VeRA è progettato per accedere e analizzare grandi quantità di dati da diverse aree della polizia della Baviera, rendendo più facile per gli investigatori scoprire connessioni e combinare informazioni sugli stessi individui provenienti da fonti multiple. In precedenza, gli investigatori dovevano analizzare manualmente più sistemi e confrontare i loro risultati, il che poteva richiedere diversi giorni.

L'introduzione del software ha incontrato critiche a causa dei timori che i dati della polizia potessero essere trasferiti negli Stati Uniti attraverso il produttore americano Palantir. Dopo aver esaminato il codice sorgente del software, non sono state trovate indicazioni di porte posteriori nascoste. Tuttavia, i sostenitori della protezione dei dati si sono opposti all'accesso della polizia ai dati raccolti per scopi diversi.

Il capo della protezione dei dati della Baviera, Thomas Petri, ha espresso preoccupazioni per la possibile violazione del cosiddetto vincolo di scopo. L'SPD nel Landtag della Baviera sta valutando l'iniziativa di un'azione legale contro questa questione presso la Corte Costituzionale.

Leggi anche: