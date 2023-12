Sofia Shapatava dice che "il tennis potrebbe non sopravvivere" alla pandemia di coronavirus e lancia una petizione per chiedere aiuto finanziario

Non c'è molto panorama di cui Shapatava possa godere durante l'isolamento dalla casa con quattro camere da letto di mamma e papà nella capitale georgiana di Tbilisi. Non c'è un giardino o un cortile per calmare l'anima, solo un posto auto.

"Tutto quello che puoi fare è mettere la testa fuori dalla finestra", ha detto alla CNN Sport via Skype.

Più la 31enne è confinata, più la sua prospettiva cambia. Il tempo passa a passo di lumaca per una tennista che non può giocare. Le giornate lente permettono alle domande di vorticare intorno a una mente inquieta, l'ansia e i dubbi aumentano di intensità ogni giorno che passa.

Il coronavirus ha già colpito in modo significativo la n. 375 del mondo e, dato che la ripresa del tennis professionistico è prevista almeno fino al 7 giugno, la sua situazione finanziaria non potrà che peggiorare.

Un membro della famiglia è morto dopo essere stato infettato dal virus che ha messo in pausa il mondo. Sua sorella, invece, vive a New York, l'epicentro americano di una pandemia che ha ucciso migliaia di persone e ha fatto straripare gli obitori della città.

"Il cugino di mia madre è stato contagiato ed è morto, quindi per noi è stata una notizia molto brutta", ha detto. "È molto deprimente perché lo conoscevo da quando ero bambino. Conosco molti giocatori italiani che sono in patria da più tempo di me e credo che anche per loro stia diventando difficile. È triste e molto strano, sembra un libro di fantascienza. Siamo tutti piuttosto depressi".

La gravità della sua situazione e di quella di altri giocatori di bassa classifica ha spinto Shapatava a lanciare una petizione online per chiedere un aiuto finanziario alla Federazione Internazionale di Tennis (ITF) per i giocatori che faticano a pagare le bollette. Al momento in cui scriviamo, quasi 2.000 persone hanno firmato la petizione.

"È molto difficile e spaventoso", ha dichiarato Shapatava che, come tutti i giocatori professionisti, non percepisce uno stipendio fisso.

I tennisti non sono dipendenti di alcuna organizzazione o organo direttivo. Shapatava viene pagata quando gioca. I suoi vestiti e le corde della racchetta sono sponsorizzati, ma non ci sono ricompense in denaro. Mentre è normale che un giocatore sostenga il suo staff di allenatori, per Shapatava è il contrario. Il suo allenatore tedesco la aiuta finanziariamente.

"Ho parlato con tanti giocatori e ho un paio di amici che non sanno come pagare l'affitto questo mese. Una petizione è un modo per farsi sentire. Non faccio richieste, cerco solo di attirare l'attenzione in modo che l'ITF - e chi se non loro - possa sostenerci.

"Paghiamo multe per tutto, se facciamo qualcosa in campo o ci ritiriamo da un torneo in ritardo, quindi penso che, in un certo senso, apparteniamo a loro".

Shapatava ha iniziato a pensare a una petizione quando il mese scorso il tennis professionistico è stato sospeso, proprio mentre si preparava a scendere in campo durante un torneo a Olimpia, in Brasile. Gli organi direttivi dello sport non hanno parlato con i giocatori e non si sono offerti di rimborsare coloro che stanno già lottando per sostenere i costi astronomici della partecipazione a uno sport globale.

"Molte persone hanno speso un sacco di soldi per arrivare lì e non siamo stati pagati", ha detto. "Non possiamo lavorare. Non possiamo giocare le partite di club, che sono il reddito maggiore per i tennisti a basso reddito, al di fuori del gioco e dell'allenamento".

L'ITF, che si definisce un'organizzazione senza scopo di lucro, ha indirizzato la CNN a una dichiarazione online in cui si afferma che dal 9 aprile sta attuando una serie di misure per salvaguardare i posti di lavoro, tra cui uno schema di protezione del lavoro per i dipendenti e l'"utilizzo di fondi" dalle riserve dell'ITF. L'ITF stava inoltre esaminando varie opzioni per sostenere le nazioni e i giocatori e "fornirà ulteriori informazioni quando avremo completato questo processo".

Il basso montepremi offerto negli eventi minori e i costi di viaggio fanno sì che i giocatori al di fuori dei top 100 spesso vivano di rendita. Secondo alcuni, un giocatore dovrebbe guadagnare circa 200.000 dollari all'anno per guadagnarsi da vivere. Nella sua carriera, Shapatava ha guadagnato 354.725 dollari di montepremi.

Partecipa principalmente all'ITF Women's World Tennis Tour, che offre 500 tornei professionali di livello base e medio con cinque livelli di montepremi: 15.000, 25.000, 60.000, 80.000 e 100.000 dollari. Solo quest'anno ha giocato a Las Vegas, in California, Kentucky, Michigan e Francia. Il massimo che ha vinto in un evento è di 926 dollari.

In tempi normali, integrava le sue entrate giocando in partite di club in Germania e in Francia.

"È questo il guadagno maggiore per i giocatori con classifica inferiore a 250", ha spiegato. "Di solito si guadagna più di quanto si ottiene in sei mesi di gare".

Ma la sua lotta non è solo per i soldi, ma anche per il futuro del suo sport. "È per questo che sto cercando di farmi ascoltare", ha detto.

Le disparità finanziarie tra i migliori atleti di questo sport e gli altri sono sempre state evidenti. Da tempo si sostiene che il denaro non arriva a sufficienza a chi è più in basso nelle classifiche. Il coronavirus ha semplicemente accentuato questa situazione.

L'anno scorso, Roger Federer ha dichiarato che si sarebbe adoperato per garantire che i giocatori di bassa classifica e quelli che hanno ottenuto le qualificazioni ricevessero una quota maggiore di qualsiasi aumento del montepremi che il Consiglio dei giocatori dell'ATP negozierà nei prossimi anni.

Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, ha scritto mercoledì su Twitter che questo "periodo difficile" sta "sottolineando quanto sia disfunzionale" questo sport.

La gestione del tennis è affidata a una serie di organizzazioni, ognuna delle quali ha responsabilità, entrate e stakeholder diversi. Solo per quanto riguarda il settore femminile, c'è l'ITF Women's World Tennis Tour e il WTA Tour, che comprende 53 tornei e quattro grandi slam ed è il luogo in cui si sfidano le giocatrici di maggior spicco.

In una dichiarazione rilasciata alla CNN, Steve Simon, presidente e amministratore delegato della WTA, ha affermato: "Vorremmo che ci fosse un modo per compensare tutti, specialmente quelli che ne hanno più bisogno, al livello che si aspettano, ma le esigenze sono così grandi e la WTA purtroppo non è nella posizione finanziaria di poterlo fare".

Ha aggiunto che si sta valutando la possibilità di estendere l'attuale stagione di 44 settimane in modo da poter disputare più tornei quest'anno.

Il fatto che sia anche uno sport di individui che competono l'uno contro l'altro per la supremazia forse spiega anche perché Shapatava ritiene che il tennis manchi di spirito comunitario.

"È un problema che esisteva, esiste e probabilmente continuerà ad esistere", ha detto. "Ho davvero paura di quello che ci riserveranno i prossimi due o tre mesi.

"La differenza tra le squadre di livello inferiore e quelle di livello superiore è enorme. È una cosa che fa parte del sistema e si sa a cosa si va incontro, ma in questo momento la situazione non riguarda lo sport, ma la vita.

"I primi 50 giocatori nelle classifiche maschili e femminili sono 100 persone... ma ci sono 3.000 giocatori, uomini e donne insieme, nel ranking.

"Se il 50% dei tennisti abbandona la competizione, non credo che il tennis possa sopravvivere. Capisco che si vendono molti biglietti per i grandi tornei, ma ci sono anche tornei più piccoli che vendono molti dati; abbiamo streaming live, punteggi live, ci sono anche arbitri e guardalinee e donne che si fanno strada e persone che organizzano i tornei. Anche questo è un modo per raccogliere fondi per le federazioni e le organizzazioni.

"Sebbene questi giocatori di alto livello siano importanti per la promozione di questo sport, c'è ancora il 96,5% dei giocatori che lo costruisce. Anche questo è molto importante. È qualcosa che deve esistere per sostenere lo sport".

Shapatava, una pianista di formazione classica, ha continuato a giocare nel tour per oltre 15 anni per una piccola ricompensa finanziaria perché, semplicemente, ama questo sport.

Avrebbe potuto fare il chirurgo, ma ha lasciato la professione medica per inseguire il suo sogno sportivo. Il tennis la costringe a migliorarsi ogni anno e la mette alla prova fisicamente e mentalmente. Ma quando il tour riprenderà, sarà lei a gareggiare?

"I miei genitori non sono i più giovani, ho bollette da pagare, persone da mantenere, il mio allenatore non è un miliardario, non può mantenermi per sempre, la mia classifica è già piuttosto bassa per ottenere un reddito nel tennis e se non gioco affatto o non mi alleno affatto non sarò in grado di andare a luglio e viaggiare per i tornei e spendere soldi per questo", ha detto.

"Devo prima di tutto trovare un modo per guadagnare soldi e poi, se lo trovo, forse giocherò di nuovo in autunno. Nessuno può volare direttamente a un torneo. Deve prima trovare una situazione finanziaria che gli permetta di permettersi una cosa del genere".

E poi c'è da considerare anche il carico mentale.

"L'altra domanda è se qualcuno è disposto a continuare a farlo, perché dopo la pausa si inizia a valutare le cose in modo diverso dal punto di vista mentale e forse non si è pronti a competere in tornei in cui si sa che non si guadagneranno soldi", ha detto. "Non sono sicura che molte siano pronte mentalmente per questo. Non sono sicura di essere in grado di giocare, né dal punto di vista finanziario, né dal punto di vista mentale, perché questo richiede molto".

"Sarebbe piuttosto difficile tornare a giocare. Non credo che molti siano in grado di tornare a giocare come un tempo, soprattutto chi è già alle prese con infortuni e difficoltà economiche".

Nell'incertezza, Shapatava cercherà di farsi ascoltare. Non è solo il suo futuro a dipendere da questo.

AGGIORNAMENTO: Questo articolo è stato aggiornato in quanto la WTA ha fornito informazioni inesatte nella sua dichiarazione originale.

