- Sofi Tukker sul suo amore per il pane tedesco

Il duo americano di dance-pop Sofi Tukker si entusiasta del pane tedesco. "Per me non c'è niente di meglio di un buon pane tedesco multigrano con crusca. È il mio pane preferito di tutti", ha detto Sophie Hawley-Weld all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Il partner del duo, Tucker Halpern, classifica anche il pane tedesco tra i suoi preferiti: "Amo il pane tedesco. Viviamo entrambi senza glutine, ma soprattutto in Germania, infrangiamo le regole", ha detto il 34enne.

Coincidendo con la loro passione per il pane tedesco, il duo lancerà il loro terzo album, intitolato "Bread", venerdì 23 agosto. "L'abbiamo chiamato 'Bread' perché la gente in tutto il mondo si riunisce intorno al pane per connettarsi, condividere idee comuni e ottenere energia pura. È quello che la nostra musica dovrebbe fare per le persone", spiega Hawley-Weld. "'Bread' è anche un acronimo per 'Be Really Energetic And Dance' (in inglese: essere molto energici e ballare)".

La 32enne si connette alla Germania non solo attraverso la sua passione per il pane. "Sono nata a Francoforte e ci ho vissuto per quattro anni. Poi sono andata a scuola tedesca e sono stata anche qui per programmi di scambio, compreso uno a Dresda", ricorda Hawley-Weld. "È un posto molto nostalgico per me. È la mia infanzia e mi è molto familiare".

Halpern, nato nello stato americano del Massachusetts, si sente anche molto a suo agio in Germania. "Sento che la Germania ci ha sostenuto per tutta la nostra carriera. Si è sentito vicino e accogliente. Apprezzo molto questo", dice lui. A novembre, Sofi Tukker suonerà due dei loro concerti in Germania a Hamburg e Berlino, e a Colonia come supporto per il DJ Kygo, con il loro nuovo album.

Leggi anche: