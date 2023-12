Soffrite di "gymtimidation"? Ecco come risolverlo

È ampiamente dimostrato che essere fisicamente in forma è fondamentale per prevenire le malattie croniche e la morte. Rimanere attivi aiuta anche a dormire meglio, a raggiungere o mantenere un peso sano e a controllare la pressione sanguigna. Inoltre, l'esercizio fisico è una forza potente nel combattere lo stress, l'ansia e la depressione - una vera ironia quando si parla di "gymtimidation".

"L'ansia da palestra colpisce persone giovani, anziane, maschi e femmine", ha dichiarato Brookelyn Suddell, direttore della strategia e dello sviluppo del fitness di gruppo per Crunch Fitness a New York City. "Colpisce persone di tutte le etnie e razze e di tutti i livelli di abilità, anche se la frequenza e l'intensità variano da persona a persona".

L'intimidazione da palestra è decisamente comune, anche se non sono in molti a parlarne, ha dichiarato la dottoressa Erin Nitschke, health coach certificata. "Chiunque sia nuovo all'atmosfera di una palestra, abbia problemi di immagine corporea o insoddisfazione per il proprio corpo, o in generale si senta a disagio in spazi affollati, può provare questa sensazione", ha detto Nitschke, che è direttore del programma di scienze presso il Laramie County Community College di Cheyenne, Wyoming.

L'ansia di allenarsi in palestra può anche essere ricondotta al fatto che la palestra è un ambiente unico, ha detto Suddell. Mentre le persone vanno in un caffè per un caffè o al cinema per essere intrattenute, le persone vanno in palestra per una serie di motivi. I frequentatori delle palestre possono essere lì per i benefici per la salute, ad esempio per risolvere un problema di salute, per raggiungere un obiettivo atletico specifico o per l'accettazione e il rispetto sociale.

"Quindi ci sono tutte queste persone vicine tra loro, che vengono tutte per le loro ragioni, ma non sappiamo quali siano le ragioni di ognuno", ha detto Suddell.

Questa ambiguità può portare a sentirsi giudicati o inadeguati, soprattutto se non si è in grado di ottenere ciò che gli altri riescono a fare o se non si è sicuri di come usare un'attrezzatura. I sentimenti di insicurezza e la paura delle opinioni altrui potrebbero essere uno dei fattori alla base della popolarità dei video di allenamento delle ragazze timide su TikTok, che complessivamente hanno accumulato più di 530 milioni di visualizzazioni. Uno spettatore ha postato questo sentimento comune: "Ho una gran voglia di farlo, ma ho l'ansia che qualcuno mi giudichi".

Combattere la timidezza da palestra

Ci sono diversi modi per rendere più piacevole un'uscita in palestra. Per prima cosa, però, secondo Nitschke, è necessario identificare esattamente cosa vi mette a disagio. Un modo per farlo è riflettere su alcune semplici domande: Come descriverei le mie preoccupazioni riguardo alla palestra? Quali sono le mie principali paure? Cosa mi aiuterebbe a rafforzare la mia fiducia in palestra e a sentirmi a mio agio?

Una volta identificate le vostre paure e preoccupazioni, verificate se una o più di queste opzioni, condivise da Nitschke e Suddell, vi aiutano ad alleviarle.

Fare acquisti in giro

Se siete ansiosi di andare in palestra, chiedete di essere guidati nell'uso delle attrezzature, se necessario.

Le palestre hanno forme e dimensioni diverse. Le piccole boutique o le palestre per sole donne possono fare al caso vostro per aumentare la fiducia in voi stesse. Oppure potreste preferire una grande struttura con numerosi corsi e attrezzature tra cui scegliere. Prestate attenzione anche alla posizione. È meglio scegliere qualcosa di ragionevolmente vicino al lavoro o a casa.

Vestiti per il successo

Indossate abiti comodi e che vi facciano sentire bene, a prescindere dagli stili che vanno di moda in palestra, soprattutto se sono attillati o scollati. Una ragazza timida in un video su TikTok ha suggerito una maglietta larga e dei pantaloncini. Se invece vi sentite più sicure con una calzamaglia e un top attillato, è quello che dovreste indossare.

Chiedete un orientamento

La maggior parte delle palestre offre visite guidate, spiega come utilizzare determinate attrezzature e fornisce informazioni sui corsi più popolari e sugli orari di maggiore affluenza. Una volta armati di queste conoscenze, potrete scegliere di andare quando la folla è meno numerosa o di utilizzare le attrezzature in luoghi più riparati. Oppure scegliete un orario affollato ma conveniente, ma saltate lo spogliatoio per farvi una doccia a casa.

Scomparire con gli amici o in gruppo

Alcune persone si sentono meno visibili e più a loro agio se si allenano con uno o due amici, il che fornisce anche responsabilità e sostegno sociale. I corsi di gruppo possono essere un'altra buona opzione. Se si è alle prime armi, può essere utile sistemarsi in fondo alla sala finché non ci si sente a proprio agio con la routine.

Considerare opzioni diverse dalla palestra

Se la palestra non fa per voi, ci sono sempre i corsi di fitness individuali, gli allenamenti online e l'esercizio all'aria aperta come camminare, correre e andare in bicicletta. La cosa più importante è non lasciare che il disagio della palestra vi impedisca di allenarvi del tutto.

"Il fitness è per tutti", ha detto Suddell. "Forse ci vorrà un po' più di impegno, ma là fuori c'è qualcosa che incendia la vostra anima. Spero che nessuno rinunci a questo".

