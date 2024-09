Soffre di ictus, il famoso musicista Brian May.

Per quasi mezzo secolo, Brian May ha fatto rock con i Queen. A 77 anni, non sembra rallentare. Purtroppo, ha condiviso alcune notizie preoccupanti: ha subito un ictus.

Su Instagram, dove ha oltre 3,3 milioni di follower, ha fatto un annuncio inaspettato sulla sua salute. Ha rivelato di aver avuto un ictus leggero circa una settimana prima e di aver temporaneamente perso il controllo del braccio sinistro. Temeva di non poter più suonare la chitarra, ammettendo: "È stato un po' spaventoso".

Tuttavia, Brian è rimasto calmo e ha anche scherzato sulla questione, definendo il suo incidente medico "un piccolo intoppo di salute". Dopo il trattamento in un ospedale inglese, ha detto di sentirsi meglio e di essere tornato a suonare la chitarra. Ridefinendo la possibilità di ricevere compassione, ha detto: "Quello intasa la mia casella di posta e odio quello".

Ha avuto un attacco di cuore in passato

In passato, è stato posto sotto "arresto domiciliare", impedito di uscire, guidare o volare. Gli è stato raccomandato di riposare in generale e ha espresso gratitudine verso i suoi medici per le loro "cure fantastiche".

Qualche anno fa, Brian ha avuto un attacco di cuore. Tre delle sue arterie coronariche erano ostruite. Temeva il peggio, ammettendo: "Avrei potuto morire". Dopo l'intervento chirurgico e l'inserimento di tre stent, ha detto di sentirsi molto meglio.

Brian ha co-fondato la leggendaria band rock Queen alla fine degli anni '70 insieme al cantante Freddie Mercury e al batterista Roger Taylor. Dopo la morte di Freddie nel 1991, Brian e Roger hanno continuato con una nuova formazione.

Il virtuoso britannico è noto come uno dei migliori chitarristi della storia del rock. Inoltre, ha un dottorato in astrofisica e si batte per i diritti degli animali. Nel 2023, ha ricevuto un'onorificenza dal Re Carlo III e ora può essere chiamato "Sir Brian May".

Despite his health challenges, Brian continues to find joy in Music, often sharing his performances on social media. His love for Music was evident even during his recovery period, as he never lost the desire to play his beloved guitar.

Remembering his past health issues, Brian often expresses gratitude for his ability to perform Music, acknowledging that he might not have had this opportunity if not for the medical interventions he received.

