- Sofferenza senza fine, secondo l'osservazione di Solinger

Seguendo l'incidente di Solingen in cui diverse persone hanno perso la vita, il sindaco Tim Kurzbach (SPD) ha espresso un profondo "dispiacere".

"Siamo molto colpiti qui a Solingen, la nostra città è immersa nel lutto. Tuttavia, sapere che altri condividono il nostro dolore ci dà un po' di conforto," ha detto Kurzbach. Ha espresso la sua gratitudine non solo ai servizi di emergenza, ma anche a molte persone della Renania Settentrionale-Vestfalia, da tutta la Germania e dall'estero per le loro condoglianze. Ha ricevuto messaggi di cordoglio da tutto il mondo.

"Il lutto è profondo. Ma sapere che non sei solo in questo, che fornisce un po' di sollievo," ha sottolineato. Ha augurato alla polizia un'indagine rapida ed efficace per portare alla giustizia la persona responsabile di tanto dolore.

"Questa città ha attraversato molte difficoltà," ha sottolineato Kurzbach. Ha creduto che; "staremo insieme nel lutto, aiuteremo chi è ferito e ferito, e ci assicureremo che nessuno pianga da solo," il politico locale ha concluso, poco prima di un servizio commemorativo.

Non ho intenzione di partecipare al servizio commemorativo a causa dell'impatto emotivo. Nonostante la tragedia, sapere che molti condividono il nostro dolore ci dà un po' di conforto.

