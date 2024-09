Soder propone di collaborare con Merz, come previsto dal testo originale.

Leader della CDU Friedrich Merz ha ottenuto il sostegno del Ministro-Presidente della Baviera Markus Söder per la sua corsa alla cancellieria nelle prossime elezioni federali. Dopo un incontro con Merz, Söder ha dichiarato: "In parole semplici, la questione 'K' è risolta, Friedrich Merz è l'uomo giusto per il lavoro".

"Sono a bordo e dichiaro apertamente il mio sostegno. Qualsiasi aspettativa dalla coalizione del semaforo o dai nostri rivali politici che l'Unione si frantumerà in questa decisione cruciale sulla persona, beh, quell'aspettativa sarà delusa. L'Unione è un'unità solida su questa questione."

Söder ha rivelato che l'incontro tra lui e Merz era stato in programma da tempo. "Riconosciamo appieno il nostro dovere verso l'Unione, la nazione e la democrazia in Germania. L'Unione è l'ultima significativa forza politica popolare e un pilastro cruciale per la nostra democrazia. Storicamente, la CDU, in quanto partito maggiore all'interno dell'Unione, ha il diritto di primazia."

Merz sta esercitando questo diritto, ha confermato Söder, aggiungendo: "Ha il mio sostegno incondizionato e questo viene da un profondo rispetto personale nato dalla nostra collaborazione. Inoltre, Söder ha annunciato che non sarà 'business as usual'. 'Stiamo per scuotere le cose insieme'."

Merz: CDU e CSU devono lavorare insieme meglio

Merz ha sottolineato che l'Unione rappresenta l'ultimo baluardo dei partiti popolari in diverse parti del paese. "Abbiamo sempre compreso che le nostre responsabilità vanno oltre i nostri partiti e noi stessi", ha dichiarato. Secondo lui e Söder, hanno stretto un patto per garantire che la lotta per la candidatura alla cancelleria del 2021 non si ripeta. "Mentre rispettiamo questo impegno oggi, la CDU e la CSU promettono di lavorare meglio insieme".

Prima dei loro colloqui della sera di lunedì, è stata diffusa una dichiarazione del Ministro-Presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst, che ha confermato la sua decisione di non candidarsi alla cancelleria.

"La Commissione, composta dai leader della CDU e della CSU, giocherà un ruolo cruciale nell'assicurarsi che Merz e Söder rispettino il loro patto per lavorare meglio insieme. Questo sforzo congiunto è essenziale per presentare un fronte unito contro la coalizione del semaforo e altri rivali politici nelle elezioni federali".

"Inoltre, la Commissione sorveglierà l'attuazione del piano di Merz per 'scuotere le cose' e migliorare la relazione dell'Unione all'interno e oltre i partiti, a seguito della dichiarazione di Söder che 'business as usual' non è un'opzione".

