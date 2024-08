- Soddisfazione dopo aver vinto la medaglia d'argento di tennis da tavolo

Delusione nonostante l'argento per Valentin Baus e Thomas SchmidbergerHanno lottato per l'argento nel doppio di ping pong alle Paralimpiadi, nonostante la loro prestazione. Hanno mancato l'oro, perdendo 0:3 contro la coppia cinese di Feng Panfeng e Cao Ningning a Parigi. "Sono deluso che non siamo riusciti a performare come sappiamo fare", ha dichiarato Baus, costretto su una sedia a rotelle a causa dell'osteogenesis imperfecta.

La coppia tedesca è riuscita a tenere il passo nel primo set, ma i cinesi hanno dimostrato la loro superiorità in seguito. "Per vincere l'oro, tutto deve andare per il verso giusto", ha spiegato Baus. "Dopo aver perso i primi due set, abbiamo provato a ricomporci e dare il massimo. Non è bastato. Eravamo troppo concentrati sulle nostre prestazioni", ha brontolato Schmidberger, paralizzato dalla vita in giù.

Neanche il sostegno entusiasta dei tifosi tedeschi in tribuna ha aiutato Baus/Schmidberger. Dopo la partita, sono stati accolti con applausi. "Competere di fronte a un pubblico così impressionante è qualcosa di unico", ha dichiarato Baus. "È stato maledettamente divertente".

La coppia Borussia Düsseldorf celebrerà le loro medaglie d'argento ma poi si concentrerà sulle competizioni individuali. Baus, 28 anni, ha vinto l'oro nella classe cinque alle Paralimpiadi del 2019 a Tokyo, mentre Schmidberger, 33 anni, ha ottenuto l'argento nella classe tre. "Adesso possiamo concentrarci sulle competizioni individuali. Il torneo è ancora in corso", ha spiegato Schmidberger.

Euforia nel Velodromo

In una fase precedente, Maike Hausberger ha vinto il bronzo nell'evento di ciclismo femminile C1-3 500m a cronometro. La 29enne di Treviri, affetta da emiplegia sul lato sinistro del corpo, ha conquistato la sua prima medaglia paralimpica, aggiungendo un terzo metallo alla squadra tedesca a Parigi.

"Sono incredibilmente orgogliosa e felice di aver finalmente conquistato una medaglia", ha detto Hausberger. "Ho visualizzato la gara nella mia testa, ho dato il massimo - e è stato abbastanza".

Il primo posto è andato all'Australiana Amanda Reid, con la cinese Wangwei Qian che ha vinto l'argento. Hausberger ha concluso 1.682 secondi dietro la vincitrice.

Hausberger è riuscita a qualificarsi per la finale al terzo posto, mancando di poco una medaglia nell'evento di inseguimento femminile C1-3 3000m in precedenza.

La squadra di rugby tedesca subisce la terza sconfitta consecutivaLa squadra di rugby tedesca ha subito una terza sconfitta consecutiva nel Gruppo A contro gli Stati Uniti, 47:57. Tuttavia, con uno spareggio contro la terza classificata del Gruppo B, la squadra guidata da Christoph Werner ha la possibilità di raggiungere le semifinali.

Despite their silver medal in table tennis doubles at the Paralympics, Valentin Baus and Thomas Schmidberger expressed their disappointment, aiming to clinch the gold in future Paralympics. Following their performance, Hausberger from Trier added another medal to Germany's tally by securing bronze in the women's C1-3 500m time trial cycling event at the current Paralympics, marking her first Paralympic medal.

Leggi anche: