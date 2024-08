- Società ospedaliera: le riforme ospedaliere suscitano grande preoccupazione

La riforma del sistema sanitario promossa dal Ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD) sta suscitando preoccupazione tra gli ospedali del Brandeburgo, nonostante mesi di dibattito. "Guardo al 2025 con grande preoccupazione", ha dichiarato Michael Jacob, direttore dell'associazione degli ospedali dello stato, in un'intervista alla dpa a Potsdam. "I piani attuali per il finanziamento dei costi operativi non funzioneranno", ha aggiunto. "Se la riforma entrerà in vigore come nel progetto di legge attuale, avremo grossi problemi nella regione". C'è timore che si possano creare lacune nell'assistenza in zone rurali, costringendo i pazienti a viaggiare di più.

Il Ministro federale della Salute Karl Lauterbach è convinto che la controversa riforma tra il governo federale e gli stati entrerà in vigore entro la fine dell'anno. Visiterà il GLG Werner Forssmann Clinic di Eberswalde giovedì.

Lauterbach ha spinto la riforma attraverso il Bundestag nonostante la resistenza continua degli stati. La legge mira ad alleviare la pressione finanziaria e stabilire standard di qualità uniformi cambiando il sistema di pagamento per includere tariffe piatte per i casi di trattamento. In futuro, gli ospedali riceveranno il 60% del loro pagamento solo per mantenere determinati servizi. Il finanziamento da parte delle compagnie assicurative si baserà su "gruppi di prestazioni" più precisamente definiti che stabiliscono anche i requisiti minimi.

Jacob ha dichiarato che l'associazione degli ospedali non è contro la riforma, ma ritiene che i piani attuali non siano vantaggiosi per le regioni rurali. Ha chiesto più flessibilità per gli stati e non un quadro rigido. "Ciò che funziona per l'Uckermark potrebbe non funzionare per la Lusazia o la zona densamente popolata di Potsdam", ha detto. "Un approccio uno-size-fits-all non è adatto". Gli stati hanno bisogno di più libertà per consentire agli ospedali di offrire più servizi ambulatoriali.

Molti ospedali sono in rosso a causa dei deficit, con i distretti che contribuiscono milioni come azionisti. Nel Brandeburgo ci sono 54 ospedali in 66 luoghi, in calo rispetto ai 73 ospedali del 1990.

