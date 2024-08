Socialisti: Macron dovrebbe nominare rapidamente un nuovo primo ministro

Dopo la fine dei Giochi Olimpici di Parigi, i socialisti stanno chiedendo al presidente Emmanuel Macron di nominare rapidamente un nuovo primo ministro. "Non può continuare a bloccare le istituzioni e il paese in questo modo", ha dichiarato la portavoce socialista Chloé Ridel su France Inter radio. Ha sottolineato che il bilancio per l'anno successivo deve essere finalizzato presto.

Macron aveva annunciato che non avrebbe nominato un nuovo capo del governo almeno fino a dopo le Olimpiadi, che si sono concluse domenica. "È chiaro che non saremo in grado di cambiare le cose a metà agosto perché creeremmo caos", ha detto il capo di stato.

Ridel ora esige che Macron riconosca che le sue politiche sono state punite dagli elettori. Insiste che il nuovo primo ministro dovrebbe provenire dalle file della Sinistra Ecologista, che ha vinto inaspettatamente le elezioni. Ridel ha anche sottolineato che i socialisti vedono il loro ruolo all'interno di questa alleanza insieme ai Verdi, ai Comunisti e al partito di sinistra La France Insoumise.

Tuttavia, la portavoce del governo, Prisca Thevenot, parlando su Sud Radio, ha fatto eco all'appello di Macron per la cooperazione tra tutte le forze politiche, dai socialisti ai conservatori. Quando le è stato chiesto della durata della ricerca del governo, ha avvertito che una coalizione non può essere creata in pochi giorni e ha assicurato che il governo ad interim non continuerà indefinitamente.

Le elezioni parlamentari dello scorso mese hanno visto la Sinistra Ecologista uscire vittoriosa inaspettatamente. Le forze di Macron al centro sono scese al secondo posto, mentre il partito di estrema destra Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen, è arrivato terzo. Nessuno dei blocchi ha una maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale.

I socialisti credono che il bilancio del paese per l'anno successivo richied

