- Social-O-Mat: questionario sulle questioni sociali prima delle elezioni

Giusto prima delle prossime elezioni statali in Brandeburgo, coloro che desiderano confrontare le loro opinioni politiche sociali con quelle dei partiti possono utilizzare il cosiddetto Social-O-Mat a partire da martedì. "La campagna elettorale per le elezioni statali è dominata da dibattiti populisti", ha dichiarato Ursula Schoen, direttrice della Diakonie Berlin-Brandeburgo-slesiana Oberlausitz a Potsdam. "Con il Social-O-Mat, vogliamo dire a tutti gli elettori in modo accessibile, 'Guarda cosa offrono i partiti socialmente'."

Presenta in modo oggettivo le posizioni dei partiti e le confronta con quelle dell'utente. Un nuovo parlamento statale sarà eletto in Brandeburgo il 22 settembre.

Domande sulla cura, l'integrazione e la povertà

La Diakonie ha chiesto a tutti i 14 partiti che si candidano in Brandeburgo le loro posizioni su 20 temi sociali selezionati. Tra questi ci sono questioni come la cura, l'integrazione e la povertà. Undici partiti hanno partecipato. Il DKP, l'Economia tedesca e il Partito per la protezione degli animali non l'hanno fatto.

Il Social-O-Mat era disponibile anche durante le ultime elezioni federali. Quest'anno, il questionario può essere utilizzato anche dalle persone nella Turingia e nella Sassonia prima delle loro elezioni statali. Finora, circa 20.000 persone in questi due stati federali hanno utilizzato l'offerta. Circa 250.000 utenti hanno utilizzato il questionario durante le ultime elezioni federali.

Vote-O-Mat disponibile dal 26 agosto

La Diakonie considera i circa 20.000 euro per la campagna ben spesi: "Vediamo anche come una missione educativa e un dovere pubblico dire, 'Investiamo le nostre risorse qui'", ha dichiarato Schoen.

Come strumento decisionale aggiuntivo, il Vote-O-Mat sarà online dal 26 agosto, offerto dall'Agenzia federale per l'educazione civica. Copre un'ampia gamma di temi politici statali.

