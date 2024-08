- Soccorso in Inghilterra dopo nessuna rivolta

Si prevedeva che nuove proteste di estrema destra e possibili disordini avrebbero avuto luogo in diverse località in Inghilterra mercoledì sera. Tuttavia, invece, migliaia di persone sono scese in strada contro l'odio e la violenza. Gli individui di estrema destra erano rari. Il sollievo è palpabile in tutta la nazione.

"La notte in cui i manifestanti contro l'odio si sono opposti ai teppisti" titolava il tabloid conservatore "Daily Mail", "Migliaia scendono in strada per contrastare la minaccia della destra" si leggeva in prima pagina su "The Guardian".

Il commissioner della Metropolitan Police Mark Rowley ha descritto la serata come "molto positiva" e ha elogiato l'impegno dei pacifici contro-protestanti. "Avevamo migliaia di agenti per le strade e credo che la dimostrazione di forza e, francamente, la dimostrazione di unità, abbia superato le sfide insieme", ha detto Rowley alla BBC.

Organizzazione: 25.000 persone in strada contro la violenza

Secondo l'organizzazione Stand Up to Racism, circa 25.000 persone si sono radunate in tutto il paese per protestare contro la violenza di estrema destra, comprese molte nel borough di Walthamstow, a est di Londra, nonché nelle città di Bristol, Brighton, Liverpool e Sheffield.

I disordini di estrema destra in diverse città dell'Inghilterra e dell'Irlanda del Nord avevano tenuto il paese con il fiato sospeso per giorni. C'erano attacchi alle forze di sicurezza, agli alloggi per richiedenti asilo e alle moschee e ai negozi. Erano stati lanciati mattoni, paletti e altri oggetti contundenti. Auto e edifici erano stati dati alle fiamme. Decine di agenti erano rimasti feriti.

Il governo aveva annunciato che i responsabili avrebbero subito l'intera forza della legge. Sono state arrestate più di 400 persone, con oltre 100 già incriminate. In alcuni casi sono state comminate pene detentive di diversi anni.

