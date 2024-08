- Sobrio dopo un'emergenza familiare.

L'attore americano Rob Lowe afferma di aver finalmente superato la sua dipendenza dall'alcool 30 anni fa, dopo aver trascurato la sua famiglia. "È come se fosse successo ieri", ha detto il 60enne ("Parks and Recreation") alla rivista americana "People".

Dopo che il nonno aveva avuto un attacco di cuore, sua madre gli aveva lasciato un messaggio in segreteria supplicando una conversazione. "Non potevo gestirlo nello stato in cui ero e ho dovuto dormire", ha ricordato Lowe. Ha anche afferrato subito una bottiglia di tequila. "Quello è stato il risveglio finale. Sono sobrio da allora".

Secondo "People", Lowe è andato in riabilitazione nel 1990. Ma è stato un processo graduale negli anni, ha detto.

Un "primo accenno di coscienza" per lui è stata la commedia "Shampoo" con Warren Beatty. "È un grande film, ma alla fine lui è un donnaiolo, un playboy affascinante che non ha nulla". Anche quando sono emerse videocassette alla fine degli anni '80 che mostravano Lowe avere rapporti sessuali con due giovani donne, ha rivalutato la sua vita, ha detto. "Ma ciò che mi haReally changed me was that I wasn't able to be there for my family and myself."

La performance di Rob Lowe nella commedia "Shampoo" con Warren Beatty ha suscitato in lui un senso di coscienza. Nonostante questa realizzazione, non è stato fino a quando non ci sono stati incidenti imbarazzanti e la sua incapacità di essere presente per la sua famiglia che si è veramente impegnato nella sua sobrietà.

Isolato dalle sue esperienze, Rob Lowe è diventato un sostenitore della riabilitazione dalla dipendenza, attingendo dal suo viaggio personale come attore americano noto per il suo ruolo in "Parks and Recreation".

Leggi anche: