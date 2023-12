Snorkeler "morso" in un sospetto attacco di squalo lungo la costa britannica della Cornovaglia

La donna, senza nome, è stata soccorsa dalla Guardia Costiera di Sua Maestà dopo l'incidente, che si ritiene sia il primo attacco di squalo di questo tipo nelle acque britanniche dal 1874, avvenuto giovedì vicino a Penzance.

HM Coastguard ha confermato che una squadra di soccorso è stata inviata per offrire assistenza dopo il sospetto attacco di squali.

"La guardia costiera ha inviato la squadra di soccorso di Penzance Coastguard per incontrare uno snorkeler che aveva subito un sospetto morso di squalo", ha dichiarato un portavoce della Maritime Coastguard Agency.

"La guardia costiera è stata informata poco prima delle 12:30 di giovedì (28 luglio). Si ritiene che il nuotatore abbia riportato una ferita alla gamba.

"La squadra della guardia costiera ha raggiunto l'infortunato al porto di Penzance per aiutarlo a passare alle cure del servizio di ambulanza".

La donna stava facendo snorkeling quando è avvenuto l'incidente.

La Blue Shark Snorkel Trips, che ha organizzato il tour, ha dichiarato in un comunicato che "questi eventi sono estremamente rari e possono essere facilmente fraintesi".

"Come sappiamo, queste cose possono accadere quando decidiamo di interagire con gli animali selvatici nel loro ambiente. L'ultima cosa che vogliamo è lasciare che le speculazioni spingano i media a fare cattiva pubblicità agli squali, senza alcuna colpa", hanno aggiunto.

La società ha dichiarato che la persona coinvolta ha ricevuto il primo soccorso ed è stata in grado di scendere dalla barca. Lo snorkeler, che non è stato identificato nella dichiarazione, "ha ricevuto ulteriori cure a terra".

Secondo la dichiarazione dell'organizzatore del tour, la persona coinvolta ha detto a Blue Shark Snorkel Trips che "nonostante la fine del viaggio, è stato incredibile vedere creature così maestose in natura e non voglio nemmeno per un secondo che questo strano evento offuschi la reputazione di una specie già perseguitata".

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul tipo di squalo che potrebbe essere stato coinvolto.

Mentre gli Stati Uniti hanno il più alto numero annuale di morsi di squalo documentati al mondo, con un totale di 47 segnalati nel 2021, la presenza di squali nelle acque britanniche è molto rara.

Secondo l'organizzazione benefica britannica The Shark Trust, infatti, in 175 anni non si sono verificati morsi di squalo non provocati nelle acque britanniche.

