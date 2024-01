Snoop Dogg si unisce alla copertura delle Olimpiadi di Parigi da parte della NBC

Quest'estate il rapper, l'attore e l'imprenditore si recheranno a Parigi con la NBC per assumere il ruolo di corrispondente speciale per la copertura dei Giochi in prima serata della NBC insieme al conduttore delle Olimpiadi Mike Tirico, ha annunciato la rete.

A partire dal 26 luglio, il giornalista "esplorerà i luoghi simbolo della città, assisterà alle gare e agli eventi olimpici e visiterà gli atleti, i loro amici e le loro famiglie", ha dichiarato la NBC.

"Sono cresciuto guardando le Olimpiadi e sono entusiasta di vedere gli incredibili atleti portare il loro gioco a Parigi. È una celebrazione dell'abilità, della dedizione e della ricerca della grandezza", ha dichiarato il musicista in un comunicato.

"Ci saranno gare incredibili e, naturalmente, io porterò lo stile di Snoop nel mix. Saranno le Olimpiadi più epiche di sempre, quindi rimanete sintonizzati e non perdete tempo. Eleviamo, festeggiamo e rendiamo indimenticabili questi giochi, facciamo esplodere la competizione e facciamo in modo che i migliori brillino come l'oro. Pace e amore olimpico, capito?". ha aggiunto Snoop .

Questa non sarà la prima incursione della star nelle telecronache olimpiche: per le Olimpiadi estive di Tokyo 2020, rinviate da Covid, si è unito al comico Kevin Hart per fornire le apprezzate telecronache di Peacock.

"Non sappiamo cosa accadrà ogni giorno, ma sappiamo che aggiungerà il suo punto di vista unico al nostro nuovo show olimpico in prima serata", ha dichiarato Molly Solomon, produttrice esecutiva e presidente della NBC Olympics Production.

