'SNL' si è radicata profondamente nell'era della Generazione X, raggiungendo l'età di 50 anni... Tuttavia, esistono serie televisive che hanno resistito anche per decenni.

Con humoristi leggendari come Dan Aykroyd, Gilda Radner e Chevy Chase, lo show ha portato risate così forti che il viso faceva male. Da allora, lo staple di NBC concepito da Lorne Michaels ha fornito divertimento nel fine settimana attraverso sketch esilaranti, monologhi significativi degli ospiti e performance musicali memorabili. Non solo, c'erano anche alcune impressioni divertentissime.

Questo fine settimana, "SNL" celebrerà un traguardo importante mentre lo show, insieme al suo creatore Michaels, inaugura la sua 50ª stagione. Nonostante abbia indiscutibilmente lasciato il suo segno, ecco una panoramica di alcuni dei programmi televisivi più longevi che hanno addirittura superato "SNL":

‘Meet the Press’ (1947)

Da oltre 75 anni, ogni domenica mattina '“Meet the Press”' fa parte della vita degli spettatori. Il programma di notizie ha debuttato nel 1947 su NBC come una trasmissione di 30 minuti e si è espanso in un episodio di un'ora nel 1992.

Con il suo formato di interviste, giornalisti stimati hanno conversato con ogni presidente degli Stati Uniti dal 1960, oltre a membri del Congresso e altre figure principali del mondo delle notizie. "Meet the Press" detiene il titolo di programma più lungo della televisione network, secondo NBC.

‘Today’ (1952)

Un altro show che festeggia il suo 70º compleanno, '“Today”' ha debuttato su NBC con il saluto dell'ospite Dave Garroway. Il programma di notizie del mattino in settimana copre notizie dell'ultima ora, politica, musica e cultura pop.

Nel 1974, Barbara Walters, scomparsa nel 2022, è diventata la prima donna a co-condurre un programma di notizie negli Stati Uniti come conduttrice di "Today". Da allora, molte giornaliste di spicco hanno presieduto alla scrivania di conduttore di "Today", da Jane Pauley e Katie Couric a Meredith Vieira e alle attuali conduttrici Savannah Guthrie e Hoda Kotb.

‘The Tonight Show’ (1954)

'“The Tonight Show”' ha rivoluzionato la televisione tarda notturna quando ha debuttato nel 1954. Utilizzando un formato innovativo di talk show, una lineup di ospiti stellari ha intrattenuto gli spettatori tardivi in tutto il paese attraverso interviste con celebrità e performance musicali.

Steve Allen è stato il primo ospite, subentrando nel 1957. Successivamente, la responsabilità è passata a Jack Paar prima che Johnny Carson facesse il suo debutto nel 1962. Carson è stato sostituito da Jay Leno, Conan O'Brien e l'attuale conduttore del "Tonight Show", Jimmy Fallon.

‘Jeopardy!’ (1964)

'“Jeopardy!”' ha cambiato per sempre la visione televisiva quando è andato in onda per la prima volta nel 1964 con Art Fleming come conduttore e Don Pardo come annunciatore. Martha Cabell Eubanks è stata la prima vincitrice del game show di lunga data, vincendo un premio di $345. La versione originale di "Jeopardy!" era un programma televisivo daytime che è stato trasmesso saltuariamente in vari formati fino al 1978.

Il programma che conosciamo oggi è stato trasmesso per la prima volta 40 anni fa nel 1984, con Alex Trebek come conduttore e Johnny Gilbert come annunciatore. Il GOAT di Jeopardy!, Ken Jennings, ha preso il posto di conduttore nel 2022.

’60 Minutes’ (1968)

'“60 Minutes”' ha affascinato gli spettatori della prima serata per decenni con interviste approfondite, profili e rapporti di notizie investigative sulla CBS. L'iniziativa è stata concepita da Don Hewitt, che ha presentato Mike Wallace e Harry Reasoner come primi corrispondenti in onda.

Da allora, il programma di riferimento ha trasmesso molti pezzi innovativi, con giornalisti celebri come Andy Rooney, Lesley Stahl, Scott Pelley e Anderson Cooper di CNN, tra gli altri, che hanno riferito su tutto, dalle zone di guerra attive ai colloqui con i cambiatori come una 21enne Taylor Swift.

‘Sesame Street’ (1969)

'“Sesame Street”' è apparso per la prima volta sul piccolo schermo nel 1969, proprio mentre Richard Nixon si preparava a entrare in carica. Il programma per bambini di PBS - un mix di personaggi umani e Muppet - continua ad essere ampiamente considerato uno dei movimenti più influenti della cultura popolare.

Anche oggi, lo show è riuscito a mantenere la sua rilevanza; chi potrebbe dimenticare la grande risposta che Elmo ha ricevuto quest'anno quando ha controllato i suoi follower su X? Indubbiamente, "Sesame Street" ha continuato a intrattenere e istruire sia i bambini che i loro genitori per decenni, apparendo anche su CNN.

Le partite di football restano tra gli eventi televisivi più seguiti. Durante la prima trasmissione di "Monday Night Football" di ABC 50 anni fa, i New York Jets di Joe Namath si sono confrontati con i Cleveland Browns. Grazie alla lungimiranza di Pete Rozelle, allora commissario della NFL, nel fornire più opportunità ai fan di guardare le partite di football a casa, gli spettatori oltre i 80.000 presenti hanno potuto godersi la partita.

"MNF" è diventato da allora un appuntamento fisso per gli sportivi in molte case, guadagnandosi il titolo di serie sportiva più lunga della TV.

Questo fine settimana, gli spettatori possono aspettarsi una serata piena di risate mentre "SNL" continua la sua tradizione di fornire sketch divertenti e significativi, monologhi degli ospiti e performance musicali memorabili, segnando un altro traguardo nella sua 50ª stagione.

