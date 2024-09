"Smetti un urlo folle e che trafigge le orecchie"

Nel mondo della corsa, è noto come "Babbo Natale delle Bottiglie": Claus-Henning Schulke. È il braccio destro del Maratona di Berlino (29 settembre, in diretta dalle 8:30 su RTL e RTL+). Qui, il 58enne ha acquisito uno status di culto grazie ai suoi entusiasti passaggi di bottiglie d'acqua alla leggenda della corsa Eliud Kipchoge. In un'intervista, il distributore d'acqua condivide i suoi preparativi per questo ruolo speciale, il corridore che aiuterà questa volta e come gestisce la sua improvvisa fama.

sport.de/ntv.de: Signor Schulke, sembra che Eliud Kipchoge non partecipi questa volta. Sta ancora correndo la gara?

Claus-Henning Schulke: Assolutamente sì! Lo faccio da 30 anni, quindi non posso mancare questo anniversario.

Qual è il suo ruolo come fornitore elite?

Ho due lavori. Un giorno servo come capo della squadra di fornitura elite e gestisco 50 aiutanti. Un altro giorno sono coinvolto nell'azione, motivo per cui la maggior parte delle persone mi riconosce. Gli atleti creano le loro bevande la sera di sabato e queste bottiglie devono raggiungere gli atleti durante la competizione. Oggi, queste bottiglie contengono più dell'acqua; consegnano bevande energetiche. Queste bottiglie sono posizionate alle forniture.

Abbiamo sempre assegnato un atleta a ogni aiutante. Questi atleti ricevono la loro bottiglia dal loro aiutante in 13 stazioni. La sfida è identificare gli atleti dalla folla e raggiungere la prossima stazione in tempo per consegnare la bottiglia.

Dove ci sono le sfide più grandi?

Il primo contatto è il più difficile, poiché gli atleti non conoscono il viso del loro aiutante e viceversa. È fondamentale che il primo contatto vada bene e grido forte in modo che mi sentano. Dopo di che, il campo si apre. Alle stazioni successive, è una passeggiata; riconosci il loro viso e diventa rilassante. Penso che se gli atleti guadagnano due secondi a ogni stazione a causa di un passaggio senza intoppi, potrebbero guadagnare 26 secondi.

Vengono passate foto degli aiutanti prima del primo contatto?

Non l'abbiamo ancora fatto. Tengo una lotteria per i numeri di partenza degli aiutanti. È ancora incerto prima del primo contatto. Ho scoperto che gli atleti indossano sempre un braccialetto con il loro nome. Questo ha reso le cose più facili. Continuiamo a lavorare per migliorare il processo. Il mio vantaggio è la mia voce potente - nessuno osa passare senza accettare la loro bottiglia (ride).

Chi supporterà questa volta?

A volte, mi contattano i manager di un corridore. Sosterò Kibiwott Kandie - ex detentore del record del mondo nella mezza maratona. Abbiamo grandi speranze per lui. Potrebbe essere una grande squadra, abbinare un professionista esperto come me a un giovane promettente come Kandie.

Lo contatterà prima?

Mi assicurerò di organizzare un incontro attraverso il direttore della gara in anticipo. Parleremo e ci conosceremo. Gli dirò il colore della maglia che indosserò, in modo che si concentri su di essa. Potrei anche andarlo a prendere all'aeroporto - un gesto gentile che potrebbe contribuire a una buona prestazione.

C'è un favorito per la vittoria assoluta?

Assolutamente sì. Tadese Takele e Kandie sono molto vicini nei tempi della mezza maratona. Potrebbe essere una gara emozionante tra loro. Kandie sembra almeno in ottima forma.

La consegna della bottiglia d'acqua richiede una tecnica specifica, è forse un'arte in sé?

È difficile. Molte cose possono andare storte. Ho praticato con Eliud Kipchoge usando un vaso e guardando come tenerlo per consentire un prelievo pulito. C'è stato un momento con Kipchoge in cui il suo pacemaker ha tentato di prendere la sua bottiglia. Ho dovuto reagire rapidamente e tirarla via, quindi ricollocarla per Kipchoge. Molte cose possono andare storte e devono essere preparate.

Quanto, quanto meticolosamente si prepara per l'evento?

Come capo della squadra, sono già attivamente coinvolto da otto settimane. Per il passaggio stesso: ho molta routine nella tecnica e cerco di trasmetterla. Il giorno della gara, abbiamo mezz'ora alla prima stazione dove possiamo esercitarci. Con la routine, tengo tutto sotto controllo, ma una notte insonne prima della gara è comune perché so quanto dipende e quanto può andare storto.

Ci sono mai stati momenti particolarmente difficili?

Tre anni fa, il vincitore dell'anno precedente ha corso sul lato sbagliato della strada. Non ci è consentito lasciare il percorso con le bottiglie. L'allenatore era arrabbiato. Perdere un passaggio e far cadere una bottiglia è anche problematico. Questi sono gli errori più grandi che possono accadere.

E essere considerato un "portatore d'acqua"? Lo trova offensivo?

No, mi piace. Sono chiamato "Babbo Natale delle Bottiglie" dopo tutto, quindi sono responsabile di tutta la bottiglia. Mi piace il soprannome "Babbo Natale delle Bottiglie" perché è figo.

La gente la riconosce in luoghi pubblici?

Sì, soprattutto quando viaggio all'estero, vengo riconosciuto. È piuttosto sconvolgente. L'anno scorso sono stato riconosciuto in un supermercato durante la "Race Across America", la gara di bici più difficile a livello globale, e sono stato accolto con: "Sei il Babbo Natale delle Bottiglie?!". Questa fama è arrivata addirittura in California e Marocco. Una volta, una donna mi ha abbracciato prima della fine della gara. Durante la Maratona di Berlino, ricevo anche molti incitamenti.

Poiché ha acquisito la sua fama virale grazie ai suoi entusiasti passaggi d'acqua e incitamenti, è stato sorpreso da questo?

No, non sono sorpreso.

Sì, sono stato piuttosto sorpreso. Faccio questo da 30 anni con lo stesso entusiasmo. Mi piace assistere a questi atleti di alto livello e quando sono stato in TV per pochi secondi, è stato come un razzo. Sono rimasto stupito e ho ricevuto chiamate che ero in TV. Ho detto, "Non ho nemmeno un televisore, ma va bene, cosa sta succedendo?" Poi mi hanno informato del motivo. L'anno successivo, abbiamo creato un bel video. Credo che coloro che sono dietro il successo di questi record meritino il riconoscimento, poiché sacrifichiamo il nostro tempo libero e non veniamo pagati. Quindi è bello ricevere un po' di apprezzamento in cambio.

L'appellativo viene da uno show americano, giusto?

Sì, attraverso un programma televisivo. Anche negli Stati Uniti guardano la maratona di Berlino. C'è stato un servizio, ne hanno parlato e così è nato "Santa of Bottles".

C'è una versione tedesca del soprannome?

C'era "Bottle Genie", ma "Santa of Bottles" ha preso il sopravvento.

Questa sarebbe la nostra maggiore speranza. Qui ha raggiunto i suoi maggiori successi. Lo vorrei tanto. Ha dato tanto a Berlino e ha stabilito diversi record. Qui è la star delle stelle. Ha una grande presenza, è una persona eccellente. Sarebbe fantastico se potessi incontrarlo di nuovo privatamente e chiacchierare con lui.

Hai mai avuto contatti con lui quest'anno?

Prima dei Giochi Olimpici, gli ho augurato buona fortuna tramite Instagram. Lo scorso anno mi ha inviato un messaggio video per congratularsi per la "Race Across America". Questo è ciò che lo distingue, è molto umano. È per questo che lo adoro e lo chiamo sempre "Il Mio Eroe". Ancora oggi porto il suo braccialetto con l'iscrizione: "Nessun essere umano è limitato - Eliud Kipchoge".

Emmanuel Schneider ha chiacchierato con Santa of Bottles, Claus-Henning Schulke.

