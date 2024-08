- Smetti di usare questo linguaggio in quel modo.

Riacquistato qualche chilo: l'aggiornamento recente del Duden ha aggiunto 3.000 parole, come "pianta sul balcone", "biglietto tedesco", "ChatGPT", "muesli", "collante climatico" e persino "conflitto ucraino".

Il Duden funge da specchio dei tempi. Queste parole ci danno un'idea degli ultimi tre o quattro anni, ha commentato la caporedattrice Kathrin Kunkel-Razum dell'Agenzia tedesca di stampa.martedì, dopo una pausa di quattro anni, uscirà la 29ª edizione del più diffuso manuale di ortografia tedesca.

Parole come "carne vegetale" o "incidente meteorologico grave" riflettono i tempi

Con 151.000 voci, l'edizione stampata è ora più completa che mai. Secondo Kunkel-Razum, i principali cambiamenti linguistici degli ultimi anni si possono riassumere in tre categorie: crisi, guerra e cucina.

Ad esempio, la "pandemia di COVID-19" ha ottenuto un nuovo ingresso - insieme a "test antigenico rapido" o addirittura "negazionista di COVID-19". Parole come "incidente meteorologico grave", "sistema di difesa aerea", "situazione di scarsità di carburante" e "pacchetto di aiuti" ci ricordano le crisi in diversi settori. I cambiamenti nelle abitudini alimentari sono riflessi in parole come "carne vegetale", "sacchetto di verdure", "pasta di sesamo" o addirittura "griglia a contatto".

Il Duden elimina parole poco usate come "frigorifero" e "telefono UMTS"

Sin dalla sua nascita, la squadra di redazione del Duden valuta e cancella regolarmente parole poco usate. In questa edizione, ne sono state eliminate 300, secondo Kunkel-Razum. Alcuni esempi di queste parole eliminate sono "frigidaire" (frigorifero), "telefono UMTS" e il termine dell'Est Germania "razionalizzatore" per un dipendente con compiti di razionalizzazione. Sono state eliminate anche le scritture non più accettabili, come "tonno in scatola" e "spaghetti".

"È più difficile eliminare le parole che aggiungerle", ha detto il linguista. Dimostrare che una parola è poco usata è più difficile che dimostrare che è spesso usata. E a volte, le eliminazioni vengono invertite. Il termine "carrozzella" (scherzosamente per un carrello della spesa) era assente dal Duden precedente e ha riottenuto il suo posto. "Abbiamo ricevuto lamentele per la cancellazione della parola", ha spiegato Kunkel-Razum.

Virgola prima dell'infinito esteso è obbligatoria nuovamente

Un tempo considerato obbligatorio, il Duden ha perso la sua autorità dopo la riforma ortografica del 1996. Il Consiglio per l'ortografia tedesca, che pubblica il "regolamento ufficiale", ora detiene quel titolo. Questo regolamento consiste in una sezione di regole e in una lista di parole. Opere come il Duden rendono queste regole utilizzabili nella vita di tutti i giorni.

Secondo Kunkel-Razum, l'edizione nuova include le correzioni ortografiche approvate dal Consiglio per l'ortografia tedesca all'ultima riunione del terzo mandato, terminato nel 2023. Ciò include la regola che una virgola

