- Smaltrattamenti all'interno delle imprese: spesso commessi da personale interno

In casi di frode finanziaria o appropriazione indebita, i colpevoli sono solitamente presenti sul libro paga dell'azienda. Secondo l'Associazione Tedesca degli Assicuratori (GDV), solo circa la metà dei casi con un precedente penale comporta danni da fonti esterne. Il resto sono atti interni.

Il danno finanziario causato dagli insider criminali supera significativamente quello causato dalle minacce esterne. Secondo i resoconti, questi insider causano mediamente alle loro aziende circa 125.000 euro di perdite prima di essere catturati. D'altra parte, i criminali esterni tendono a infliggere una media di 80.000 euro di danni. I dipendenti sono spesso affidati a un certo livello di responsabilità e conoscono le vulnerabilità della loro azienda.

GDV ha analizzato numerosi casi di danni

Per la loro indagine, GDV ha esaminato un totale di 4.400 casi di danni dall'assicurazione sulla fedeltà.

Nelle aggressioni esterne alle aziende, i perpetratori utilizzano ora efficacemente le capacità dell'IA. Ad esempio, la utilizzano per generare false identità. "Alcuni arrivano addirittura a impersonare un membro del consiglio o un direttore durante una videoconferenza", è stato riferito. I dipendenti spesso non identificano la frode e, su ordine del presunto superiore, trasferiscono ingenti somme a conti esteri.

Despite these external threats, the financial losses from internal crimes, primarily committed by employees in Germany, are significantly higher. GDV's analysis of 4,400 damage cases from fidelity guarantee insurance reveals that these insiders often cause losses exceeding 125,000 euros before being detected.

