- Slogan razzisti: indagini contro i giovani

Indagini della Protezione dello Stato per Canti Razzisti Lungo il Fiume Elba a Radebeul

Il dipartimento della protezione dello stato sta indagando su otto minorenni che, secondo la polizia, hanno gridato slogan proibiti e cantato versi razzisti della canzone "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino. I 16 e 17enni sono sospettati di aver utilizzato simboli di organizzazioni anticonstitutional.

In maggio, un video dell'isola del Mare del Nord di Sylt ha suscitato indignazione in tutto il paese, mostrando giovani che gridavano slogan razzisti sulla canzone di Gigi D'Agostino. Incidenti simili sono stati segnalati in altri stati federali.

Le indagini mettono in luce una preoccupante tendenza di comportamenti razzisti, poiché sono stati segnalati reati che coinvolgono slogan e simboli proibiti in altri stati federali. L'uso di versi e simboli razzisti nella musica è un crimine d'odio che minaccia l'armonia e l'unità sociale.

