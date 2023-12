Slackliner francese attraversa la Senna dalla Torre Eiffel in un'impresa mozzafiato

Il francese Nathan Paulin ha percorso i 600 metri di slackline dalla Torre Eiffel al Teatro Chaillot, sull'altra sponda della Senna, in un viaggio che ha richiesto al 27enne solo mezz'ora.

Tuttavia, non è la prima volta che Paulin si cimenta in questa impresa: già nel dicembre 2017 aveva percorso un tragitto simile dalla Torre Eiffel per una raccolta fondi televisiva di beneficenza.

Quando l'ha fatto per la prima volta, ha stabilito il record mondiale per la più lunga camminata urbana in highline con un'imbracatura di sicurezza da parte di un uomo - un record che rimane tuttora imbattuto.

In alcuni momenti, seduto e sdraiato sulla slackline durante l'esibizione di sabato, Paulin ha strappato applausi fragorosi alla folla che lo guardava da sotto e dalla Torre Eiffel.

L'iniziativa di quest'anno è stata organizzata con l'aiuto del ballerino e coreografo francese Rachid Ouramdane e organizzata dal Teatro Chaillot, con spettacoli che si sono svolti sia sabato che domenica pomeriggio.

Lo slacklining è simile al funambolismo, ma prevede un filo che non è stato teso, ma che si muove con l'utente. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la slackline di Paulin era sospesa a 70 metri dal suolo.

L'impresa di Paulin faceva parte dei festeggiamenti a Parigi per le Giornate europee del patrimonio e il lancio delle Olimpiadi della cultura, che comprendevano anche una serie di altre esibizioni di artisti francesi.

Secondo il suo sito web, Paulin detiene diversi record mondiali e la sua camminata più lunga finora è una highline di 1662 metri sospesa a 300 metri di altezza al Cirque de Navacelles, una forma di terra nella catena montuosa del Massiccio Centrale, nel sud della Francia.

Paulin ha iniziato a praticare lo slacklining nel 2011 e dice che lo ha aiutato a trovare una "vera pace interiore" grazie alla combinazione di intensa concentrazione e padronanza del proprio corpo.

Fonte: edition.cnn.com