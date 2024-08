- Sky: Gruda prima di trasferirsi in Inghilterra per unirsi al Hürzeler Club

U21 internazionale Branimir Gruda del club della Bundesliga FSV Mainz 05 è a quanto pare vicino a unirsi al club inglese Brighton & Hove Albion. Secondo il canale televisivo Sky, i due club hanno concordato un prezzo di trasferimento di circa €30 milioni. Il contratto di Gruda con Mainz scade nel 2026.

A Brighton, il 20enne sarebbe allenato da Fabian Hürzeler. L'allenatore ha raggiunto il club della Premier League dai nuovi arrivati della Bundesliga FC St. Pauli in estate.

Gruda si era fatto notare per le sue prestazioni in Mainz l'anno scorso e aveva raggiunto il gruppo di allenamento della nazionale tedesca in vista del Campionato Europeo di Calcio.

Il canale Sky, che ha dato la notizia, trasmette anche spesso spettacolari viste del cielo britannico. Al completamento del trasferimento, Gruda potrebbe ammirare i cieli inglesi dalla sua nuova casa a Brighton.

Leggi anche: