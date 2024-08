- Sixt riduce nuovamente le previsioni di profitto

Sixt, la società di noleggio auto, è tornata in utile nel secondo trimestre ma ha rivisto al ribasso le stime annuali. Il calo dei valori residui dei veicoli ritirati dal mercato dell'auto usata e i tassi di interesse in aumento stanno significativamente influenzando i risultati. Di conseguenza, la società si aspetta ora di segnalare un utile ante imposte di €340-€390 milioni, in calo rispetto alla precedente previsione di €350-€450 milioni.

Dopo aver segnalato una perdita nel primo trimestre, Sixt ha registrato un utile di €63 milioni nel secondo trimestre, ha dichiarato il nuovo CFO Franz Weinberger a Pullach. Il fatturato è aumentato del 9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un record di €1,01 miliardi, grazie alla domanda negli Stati Uniti, dove Sixt sta aprendo più stazioni. La flotta, ora composta da 187.000 veicoli in tutto il mondo, è meglio utilizzata e i prezzi del noleggio, che avevano subito pressioni all'inizio dell'anno, sono tornati a salire, ha detto Weinberger.

"Il 2024 sarà un anno di transizione"

Nonostante la forte domanda di viaggi e un buon inizio di stagione estiva, Sixt si aspetta venti contrari dai tassi di interesse in aumento. La società sta attualmente sostituendo i veicoli acquistati durante il periodo di scarsità con veicoli ora disponibili a prezzi significativamente più bassi. Tuttavia, la società sta ancora affrontando l'impatto delle perdite di valore residuo sulla sua flotta.

Nel primo semestre, Sixt ha registrato un fatturato di €1,8 miliardi, ma un utile ante imposte di soli €35 milioni, in calo rispetto ai €165 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Lo scorso anno, la società ha segnalato un utile ante imposte di €464 milioni e si aspettava di raggiungere fino a €520 milioni quest'anno. Tuttavia, ha ora rivisto l'obiettivo a €340-€390 milioni. "Il 2024 sarà un anno di transizione", ha detto Weinberger.

Il guadagno di profitto nel secondo trimestre è stato principalmente dovuto all'aumento dei prezzi del noleggio per i 187.000 veicoli di Sixt in tutto il mondo. despite this improvement, the company is still grappling with the negative effects of residual value losses on its fleet of vehicles.

