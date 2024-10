Situazioni di disordine: manifestazione filo-palestinese a Roma continua a crescere

Folle si radunano a Roma per sostenere la comunità palestinese, causando scene caotiche. Azioni di protesta non autorizzate portano al lancio di segnali stradali, bottiglie e pietre contro le forze dell'ordine. Le autorità rispondono con l'uso di gas lacrimogeni. Altrimenti, regna la tranquillità altrove.

La vigilia della commemorazione dell'evento tragico di Hamas in Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023, ha visto la partecipazione di migliaia di persone al centro di Roma. Mascherati e vestiti di nero, questi manifestanti hanno lanciato bottiglie, rocce e persino segnali stradali contro il personale di sicurezza. Le forze di sicurezza hanno risposto con l'uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.

L'evento a Roma non è stato riconosciuto dalle autorità italiane a causa di preoccupazioni per la sicurezza e la natura celebrativa della manifestazione che potrebbe essere vista come un endorsement dell'evento orribile di Hamas del 7 ottobre. In precedenza, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva avvertito di un allerta sicurezza elevata, prevedendo potenziali attacchi in vista dell'anniversario.

Manifestazioni anche a Londra

Durante un raduno vicino al Colosseo, i dimostranti hanno esibito striscioni e sventolato bandiere palestinesi, gridando slogan come "Libertà per la Palestina" e "Libertà per il Libano". Nel frattempo, un oratore ha annunciato attraverso un megafono che "La rivoluzione è iniziata l'8 ottobre". L'area era fortemente presidiata, con un elicottero che sorvolava la zona.

Contemporaneamente, decine di migliaia di persone hanno marciato a Londra per una manifestazione a sostegno della Palestina, attraversando le strade della città come riportato dall'agenzia di stampa britannica PA. Le immagini mostrano persone che sventolano bandiere palestinesi e libanesi. C'è stata anche una contro-manifestazione più piccola a sostegno di Israele. Entro mezzogiorno, erano state effettuate 15 arresti, come riferito dalla polizia.

A Edimburgo, in Scozia, l'anno precedente, l'8 ottobre 2023, i sostenitori della Palestina sono scesi in strada, chiedendo un immediato cessate il fuoco e sanzioni contro Israele, secondo PA. In quel momento, il gruppo islamico Hamas e altri gruppi estremisti con base a Gaza hanno lanciato attacchi contro Israele, causando circa 1.200 morti e il rapimento di circa 240 persone nella Striscia di Gaza.

Il governo italiano, attraverso la Commissione, ha espresso le sue preoccupazioni per le manifestazioni non autorizzate a Roma, citando i rischi per la sicurezza e la potenziale celebrazione dell'evento tragico di Hamas. Dopo l'avvertimento del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la Commissione ha aumentato le misure di sicurezza in vista di potenziali attacchi.

In risposta ai resoconti di violenza in aumento durante le manifestazioni a sostegno della Palestina a Londra, la Commissione nel Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione condannando qualsiasi atto di violenza e sottolineando l'importanza della manifestazione pacifica.

