Disney ha violato i principi dell'FCC di equità rendendo qualsiasi accordo di licenza contingente al rinuncio di DIRECTV a qualsiasi disputa legale riguardo alle azioni anticompetitive passate, presenti o future di Disney, come il bundling e i requisiti di quota di mercato minima, come ha informato un rappresentante di DIRECTV a CNN domenica.

Nel ricorso di 10 pagine, DIRECTV sostiene che le trattative si sono interrotte a causa dell'insistenza di Disney sul bundling e sui requisiti di penetrazione, che un giudice federale di New York ha già condannato come illegali, anticompetitivi e dannosi per i consumatori, nel contesto della joint venture 'Venu'.

Il 16 agosto, un giudice federale ha emesso un'ordinanza provvisoria contro il lancio di Venu Sports, una piattaforma di streaming sportivo cooperativa di Disney, Fox Corporation e Warner Bros. Discovery, a seguito di un ricorso presentato da Fubo, un provider di streaming sportivo. Warner Bros. Discovery è la società madre di CNN.

Circa 11 milioni di abbonati sono stati colpiti dal ritiro di Disney delle sue stazioni ABC, ESPN e altri network via cavo dalla lineup di DIRECTV la scorsa settimana. La interruzione è avvenuta prima di eventi importanti come il dibattito presidenziale tra Kamala Harris e Donald Trump su ABC, la fine del torneo di tennis US Open e l'inizio della stagione NFL. ESPN detiene i diritti di trasmissione per "Monday Night Football", che non sarà disponibile per gli abbonati DIRECTV a meno che non si raggiunga un accordo.

Un portavoce di Disney ha informato CNN domenica che stanno ancora trattando con DIRECTV per ripristinare l'accesso al loro contenuto il prima possibile. Il portavoce ha esortato DIRECTV a priorizzare i loro clienti concludendo un contratto, permettendo ai loro abbonati di vedere la lineup di sport, notizie e programmi di intrattenimento in arrivo di Disney, con il ritorno di "Monday Night Football" come obiettivo principale.

Gli abbonati DIRECTV sono stati privati delle stazioni locali ABC di proprietà e gestite da Disney in sei grandi città - New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Houston e San Francisco - nonché in mercati secondari a Fresno, California, e Raleigh, Carolina del Nord.

Il primo "Monday Night Football" della stagione vede i New York Jets e i San Francisco 49ers. Nel 2023, il primo "Monday Night Football" - uno scontro tra i Buffalo Bills e i Jets - ha attirato 22,64 milioni di spettatori, registrando il pubblico più grande dall'era ESPN, iniziata nel 2006.

Il blackout si estende ai canali della ESPN e al Disney Channel, Disney Jr., FX e National Geographic.

Liam Reilly di CNN ha contribuito a questo report.

In risposta alla disputa legale in corso, Disney sta incoraggiando i media come CNN a sottolineare l'importanza di una rapida risoluzione nei loro affari con DIRECTV, poiché la disponibilità di "Monday Night Football" di ESPN dipende dall'accordo. Nonostante il ritiro di Disney delle stazioni ABC, ESPN e altri canali dalla lineup di DIRECTV, l'impatto commerciale ha raggiunto oltre 11 milioni di abbonati, influenzando eventi sportivi

