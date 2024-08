- Situazione parzialmente critica delle riserve di sangue nel sud-ovest

Le scorte di sangue nella zona sud-ovest sono basse per alcuni gruppi sanguigni, secondo un indicatore della Croce Rossa Tedesca (DRK) per il Baden-Württemberg e l'Assia. La situazione è addirittura descritta come "critica" per il gruppo sanguigno 0-.

"In generale, ci sono carenze di donazioni di sangue d'estate", dice Sophia Suckel della Società Tedesca per la Medicina e l'Immunoematologia delle Trasfusioni (DGTI). Molte persone sono in vacanza o hanno problemi di salute a causa del caldo. Inoltre, la domanda di prodotti del sangue aumenta d'estate a causa delle attività ricreative, dice la società.

Se le scorte di sangue sono insufficienti, non è possibile garantire le cure per alcuni pazienti. Il sangue non può essere sostituito artificialmente. Ad esempio, circa il 19% di tutte le donazioni di sangue è necessario per i pazienti oncologici, secondo la DRK.

È possibile donare sangue anche con il caldo, secondo la DGTI. Tuttavia, ci sono alcune regole. I donatori dovrebbero essere in buona salute fisica e sentirsi bene il giorno della donazione. Dovrebbero anche bere abbastanza, fare attività fisica con moderazione e seguire il tempo di riposo raccomandato dopo la donazione. È importante anche assumere carboidrati. Uno spuntino potrebbe essere ad esempio noccioline salate.

In situazioni di scorte insufficienti di sangue, potrebbero essere posticipati o gestiti con cautela alcuni interventi d'emergenza. Despite the hot weather, it's crucial to donate blood to ensure sufficient supplies for patients, especially those with cancer who rely on about 19% of all donations.

