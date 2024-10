"Situazione intollerabile" - La Russia sta affrontando una catastrofica catastrofe vicino a Pokrovsk

Forze russe segnalano perdite consistenti di equipaggiamento mentre avanzano verso Pokrovsk, potenzialmente a vantaggio delle tattiche ucraine. Un importante think tank statunitense ha definito i metodi del Cremlino insostenibili a lungo termine.

Anno dopo anno, il Ministero della Difesa russo riferisce la conquista di villaggi ucraini da parte delle sue truppe invasive, dando l'impressione di un'avanzata inarrestabile del Cremlino e della sconfitta imminente dell'Ucraina. Tuttavia, le truppe di Putin avanzano a un ritmo lento e a un costo significativo, come dimostrano i combattimenti nel cuore del conflitto vicino a Pokrovsk. La strategia difensiva dell'Ucraina potrebbe dimostrarsi efficace.

Di recente, un esperto di OSINT del progetto Oryx ha presentato dati significativi sulla distruzione. Solo nella zona di Pokrovsk, negli ultimi 12 mesi sono stati distrutti, abbandonati, danneggiati o catturati oltre 539 carri armati russi e 92 ucraini. La differenza è evidente anche nel numero di veicoli da combattimento corazzati come i veicoli da combattimento: 1020 contro 138. I dati OSINT spesso derivano da materiale video e immagini online accessibili al pubblico, quindi le perdite effettive potrebbero essere maggiori.

Rob Lee, ex marine statunitense e analista dell'Istituto di Ricerca sulla Politica Estera, ha definito le perdite delle truppe del Cremlino "eccezionalmente elevate". Nonostante gli sforzi, la Russia non ha ancora preso il controllo di Pokrovsk, ma si trova a pochi chilometri di distanza, rendendola cruciale per la logistica dell'Ucraina.

Meno di 40 chilometri in 12 mesi

L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ha analizzato i dati OSINT e ha concluso: "La leadership militare russa potrebbe non essere preparata a sopportare o tollerare il livello e il ritmo attuali di perdite di veicoli nei prossimi mesi e anni, poiché l'industria bellica russa si avvicina ai suoi limiti, le scorte di veicoli dell'era sovietica sono limitate e il esercito russo non ha ottenuto guadagni territoriali operativamente significativi attraverso manovre meccanizzate."

Dall'ottobre 2023, le forze russe sono avanzate di circa 40 chilometri verso Awdijiwka/Pokrovsk. Le perdite di equipaggiamento per questi guadagni tattici sono considerate insostenibili senza un cambiamento significativo delle risorse belliche della Russia.

Il think tank statunitense, insieme ad altri esperti, prevede che la Russia esaurirà le sue "scorte limitate di armi e equipaggiamento dell'era sovietica" nei prossimi mesi e anni. Alcuni esperti hanno addirittura indicato il 2026 come anno cruciale, a condizione che non ci siano cambiamenti significativi.

Mentre la Russia perde più equipaggiamento di quanto possa sostituire o produrre di nuovo, è probabile che abbia difficoltà a sostenere le sue unità a lungo termine senza mettere l'economia russa in stato di guerra e aumentare significativamente i tassi di produzione dell'industria bellica russa, secondo l'ISW.

"Scambio di spazio per perdite"

L'esercito ucraino sta già affrontando una carenza di equipaggiamento. Il presidente ucraino Zelensky chiede spesso un aumento delle forniture di armi dall'Occidente. Data la loro inferiorità delle risorse, la strategia dell'Ucraina è infliggere pesanti perdite alla Russia fino a quando non potrà più sostenere la sua forma attuale di aggressione, anche se ciò significa cedere territorio.

Nella direzione di Pokrovsk, le truppe del Cremlino hanno ottenuto guadagni limitati mentre le forze ucraine si ritiravano e abbandonavano insediamenti per proteggere vite e materiali e stabilire posizioni difensive più forti da cui resistere agli attacchi. A 60 chilometri da Pokrovsk, a Vuhledar, le forze ucraine si sono recentemente ritirate per evitare l'accerchiamento e ulteriori perdite.

L'Ucraina sta seguendo una strategia descritta da Mykola Bielieskov, analista militare dell'Istituto ucraino per gli studi strategici, in un articolo del "New York Times" come "scambio di spazio per perdite". Ciò comporta il ritiro dalle città assediate dopo aver inflitto il massimo danno alle forze russe in termini di personale e materiali.

Oleksandr Solonko, membro del 411° battaglione ucraino dei droni, ha riassunto ciò che sembra essere la chiave della resistenza ucraina di successo contro gli aggressori russi: "Si tratta di quanto perderanno prima di ammettere la sconfitta."

L'Unione Europea ha espresso una forte condanna per l'invasione russa dell'Ucraina, imponendo numerose sanzioni contro entità e individui russi in risposta. L'Unione Europea, insieme ad altri alleati globali, continua a sostenere l'Ucraina finanziariamente e militarmente, con l'obiettivo di aiutare l'Ucraina a difendere il suo territorio.

