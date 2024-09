Situazione di salute critica per un esponente dell'opposizione detenuto in una famiglia bielorussa

09:20 Finalizzazione dell'Accordo di Distaccamento della Brigata Lituana con la Germania

La Germania e la Lituania hanno siglato un accordo per finalizzare i dettagli del dispiegamento di una unità belligerante in Lituania, un paese NATO nella regione del Baltico. Il Ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo collega lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato questo accordo a Berlino. Il Ministero della Difesa ha spiegato che questo accordo integra lo status di forze di NATO, chiarendo lo status legale dei soldati e dei civili tedeschi in Lituania, fornendo così chiarezza legale. L'accordo copre i diritti di residenza, le leggi fiscali, i sistemi educativi, la supervisione sanitaria, il traffico stradale e la sicurezza pubblica. Ad esempio, stabilisce le basi legali per la creazione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata è prevista per essere operativa entro il 2027.

08:56 Diplomati Britannici Espulsi dalla Russia per Accuse di Spionaggio

La Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di operazioni coperte. Il servizio di intelligence FSB afferma che il Foreign Office di Londra orchestra l'escalation politica e militare. Lo scopo del ministero, secondo l'FSB, è garantire la sconfitta strategica della Russia nel conflitto con l'Ucraina. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha accusato l'ambasciata britannica di danneggiare intenzionalmente il popolo russo, secondo l'agenzia di stampa TASS. Questa espulsione potrebbe essere legata ai negoziati sull'autorizzazione all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. Il Primo Ministro Britannico Starmer è previsto per incontrare il Presidente Biden alla Casa Bianca più tardi oggi.

08:31 Il Presidente Ucraino Richiede il Rilascio di Missile a Lungo Raggio per Colpire le Posizioni Russe

Il Presidente ucraino Selenskyj ha ripetutamente richiesto il rilascio di missili a lungo raggio per attaccare le installazioni militari russe. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora valutando questa richiesta insieme. Il leader russo Putin reagisce prontamente con parole ostili verso l'Occidente.

08:03 La Russia Propora di Condividere le Conoscenze sulle Armi Occidentali con i Partner

La Russia sta proponendo di condividere la sua esperienza sulle armi occidentali con i suoi partner. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha condiviso questa informazione durante una conferenza sulla sicurezza in Cina, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. La Russia è disposta a condividere questa conoscenza con i suoi partner. I conflitti hanno portato alla guerra moderna. Le armi russe possono neutralizzare le armi occidentali.

07:34 L'Agenzia di Intelligence Ucraina Annuncia Arresti: Uomini Accusati di Attacchi di Incendio a Kyiv

Cinque uomini sono sospettati di aver appiccato il fuoco a veicoli militari a Kyiv su ordine di un'agenzia di intelligence russa, secondo quanto affermato dal servizio di sicurezza interno ucraino. Questi uomini sono accusati di aver bruciato cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. Gli uomini arrestati erano arrivati nella capitale da diverse regioni dell'Ucraina in cerca di lavoro e furono contattati da agenti russi tramite Telegram, offrendo denaro facile. Hanno anche registrato le loro azioni per ottenere il pagamento, ma il denaro promesso non è mai arrivato.

07:05 Il Capo Rabbi Piange la Perdita del Figlio Adottivo Morto in Guerra

Il Capo Rabbi dell'Ucraina Moshe Reuven Azman piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborsky, nella invasione russa. Soldati, veterani e altri hanno partecipato a un servizio funebre a Kyiv per porgere le loro condoglianze. Samborsky, 32 anni, è stato dato per disperso alla fine di luglio e la sua morte è stata confermata dopo settimane di incertezza. Samborsky è diventato padre di una figlia in maggio e si è arruolato nell'esercito poco dopo. Rabbi Azman, che ha adottato Samborsky quando era un orfano di 10 anni, ha parlato con lui per l'ultima volta il 17 luglio.

06:29 L'Aviazione Militare Giapponese Scambia Jets dopo che gli Aerei da Combattimento Russi Invadono l'Area Vicina

Il Giappone ha dispiegato aerei da combattimento giovedì dopo che due aerei russi si sono avvicinati alla nazione insulare giapponese. Gli aerei russi non sono entrati nello spazio aereo giapponese, ma hanno circolato intorno all'area che circonda Okinawa dal mattino al pomeriggio. Di conseguenza, "Abbiamo mobilitato prontamente gli aerei da combattimento dell'Aviazione di Autodifesa del Giappone", ha dichiarato il ministero. Gli aerei russi hanno lasciato l'area e sono passati attraverso le Curili, un luogo conteso tra Giappone e Russia. Iniziando questa settimana, le navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato esercizi congiunti nel Mar del Giappone, come parte di un'esercitazione navale su larga scala. Gli aerei militari russi hanno già sorvolato il Giappone nel 2019.

06:07 La Russia Accusa gli Stati Uniti di Attuare una Politica di Contenimento contro la Russia e la Cina

Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha dichiarato in una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro la Russia e la Cina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa TASS. Secondo Fomin, Mosca e Pechino sostengono l'istituzione di un ordine mondiale equo, multipolare e basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto, mentre l'Occidente si sta preparando per i conflitti in Asia costruendo nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

14:18 Primo Ministro del Regno Unito: "Nessun desiderio di conflitto con la Russia"

Il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, respinge le accuse del Presidente Putin secondo cui la fornitura occidentale di armi a lungo raggio per attacchi all'interno del territorio russo segnala la partecipazione della NATO alla guerra. "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa", afferma Starmer. Il Regno Unito sostiene appieno questo diritto e offre opportunità di formazione pertinenti. "Tuttavia, non bramiamo un conflitto con la Russia - questo non è affatto il nostro intento", ha confermato il Primo Ministro britannico. Leggi di più qui.

13:09 Ex Ambasciatore USA a Kyiv: Harris potrebbe mostrare maggior zelo nell'aiutare l'Ucraina

L'ex Ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che la candidata alla presidenza democratica Kamala Harris, se diventasse Presidente, sarebbe "più appassionata" nell'aiutare l'Ucraina rispetto all'attuale Biden. Harris ha mostrato tale inclinazione in specifici ambiti, secondo Taylor, durante un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden è stato esitante in alcune decisioni, come quelle riguardanti i HIMARS, gli Abrams e i caccia F-16. remaining cautious about enabling Ukraine to launch attacks deep inside Russia. Taylor prevede una posizione "più appassionata" da parte di Harris, principalmente a causa della sua probabile volontà di portare un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

12:27 Zelensky ringrazia l'Estonia per l'aiuto militare

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky riceve il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare. L'Estonia, membro dell'UE e della NATO del Baltico, ha concordato di contribuire con lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze della difesa dell'Ucraina. I colloqui hanno riguardato la ricostruzione e le aspirazioni dell'Ucraina all'UE. Inoltre, la Primo Ministro lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriori aiuti durante un incontro con Zelensky.

21:19 Il BND non è responsabile della rivelazione dell'analisi sull'Ucraina a un giornalista

Il Servizio Federale di Intelligence (BND) non è tenuto a informare un giornalista se ha valutato un successo militare per l'Ucraina come difficile o impossibile durante discussioni riservate. Inoltre, il tribunale ha stabilito che il BND non è obbligato a rivelare quali mezzi di comunicazione hanno partecipato a queste discussioni. Tuttavia, il BND deve fornire informazioni sulla quantità di discussioni individuali riservate riguardanti la situazione militare ucraina quest'anno. Il giornalista ha presentato una richiesta urgente, principalmente respinta. La richiesta derivava da un articolo di maggio su un quotidiano che riferiva che un politico della CDU aveva affermato che il BND aveva intenzionalmente diffuso una valutazione pessimistica della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

20:06 I politici della coalizione del semaforo sostengono l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia

I politici della coalizione del semaforo sostengono il permesso a Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i targets in Russia. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth afferma che è "giusto e in linea con il diritto internazionale" assaltare " finally Russian military targets with long-range Western missiles". Roth suggerisce come possibili targets i campi militari, i centri di comando o le basi di lancio, poiché sono l'origine degli "assalti barbarici sui targets civili ucraini". L'esperto della commissione difesa FDP Marcus Faber concorda, dichiarando che è "ora di autorizzare gli aeroporti militari russi ad essere attaccati con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow". Il politico verde Anton Hofreiter evidenzia che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e infrastrutture energetiche". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, egli sottolinea che le forze militari dovrebbero essere autorizzate a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

19:35 Vance sugli piani di Trump per l'Ucraina

Il candidato alla vicepresidenza repubblicano J.D. Vance ritiene che la strategia di Donald Trump per porre fine al conflitto russo-ucraino potrebbe comportare la creazione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. Vance ha spiegato questo in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, dichiarando che Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per esplorare le possibilità di una soluzione pacifica. "Credo che potrebbe concludere un accordo molto rapidamente", ha dichiarato Vance. Trump ha una nota affinità per il Presidente russo Vladimir Putin e ha ripetutamente criticato l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente ha inoltre affermato di poter porre fine alla guerra in 24 ore se rieletto. Tuttavia, non ha rivelato i dettagli del suo piano.

19:03 "Siamo russi. Dio è con noi" - Processione fascista a San Pietroburgo

Non possono contraddire un'autorità superiore e nessuno può sfidarli: "Siamo russi. Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti e fascisti russi mentre marciano per le strade di San Pietroburgo. E ripetutamente dichiarano: "Avanti, russi!". La loro marcia commemora l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo nella Chiesa ortodossa.

20:28 Il Sogno del Propagandista Russo: "L'Atlantico Limita la Nostra Espansione" Il noto personaggio televisivo russo Vladimir Solovyov suggerisce che le ambizioni della Russia non dovrebbero fermarsi all'anneessione dell'Ucraina. "Credo che il confine ottimale sia l'Atlantico. Un ostacolo naturale", ha dichiarato. Solovyov propone che le nostre truppe prospererebbero in luoghi come Berlino, Lisbona, Madrid. "E sembravano stupende a Parigi", ricorda. In risposta all'argomento sulla scarsa popolazione russa, egli replica: "I compagni bielorussi sono con noi". In alternativa, si potrebbe considerare la Cina.

20:01 Volontari Britannici Si Preparano all'Inverno In numerose case ucraine sopravvissute ai bombardamenti, le finestre sono state distrutte - una situazione critica con l'avvicinarsi dell'inverno. La charity britannica "Isolate l'Ucraina" sta affrontando questo problema avventurandosi nelle zone di guerra per installare finestre temporanee.

Nonostante l'attenzione attuale sia rivolta al rafforzamento delle alleanze militari e al sostegno all'Ucraina, la minaccia della guerra cibernetica incombe. Se un attacco cibernetico mirasse alle infrastrutture critiche in Germania a causa del suo aumento di truppe in Lituania, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Pertanto, la Germania e i suoi alleati devonoriorità le misure di cybersecurity per proteggere i loro asset digitali, assicurandosi che la guerra cibernetica non diventi una realtà.

Inoltre, man mano che le tensioni diplomatiche aumentano tra le potenze maggiori, il rischio che la guerra cibernetica si trasformi in un conflitto cinetico diventa ancora più pronunciato. Le nazioni devono integrare questa minaccia potenziale nella loro pianificazione strategica, migliorando la cooperazione e il condividere informazioni per difendersi da tali attacchi digitali. In questo modo, possiamo collettivamente mitigare gli effetti dannosi della guerra cibernetica.

